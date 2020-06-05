منها الضحك والغناء… 5 طرق "سهلة" لرفع كفاءة الرئتين

تزود الرئتان الجسم بأكسجين حيوي على أساس لحظة بلحظة مع طرد نفايات ثاني أكسيد الكربون على طول الطريق، وبالنظر إلى مدى أهمية هذه المهام، فليس من المستغرب أن تعاني صحة الجسم ككل عندما تتطور مشاكل الرئة المزمنة.

وترتبط وظيفة الرئة بكفاءة استخدام الجسم للأكسجين الذي يتلقاه، بينما يمكن تحسين قدرة الرئة، لا يمكن تحسين وظيفتها. وهذا يعني أن تحسين صحة الرئة يتعلق بتحسين سعة الرئة.

توفر تمارين الرئة طرقًا لمساعدة رئتيك على أن تصبح أكثر كفاءة في إدارة تدفق الهواء ومستويات الأكسجين، وفيما يلي خمس طرق سهلة لتحسين صحة الرئة بحسب ما جاء في تقرير لموقع The Powerful Patient الأمريكي.

1. التنفس البطني

يستخدم التنفس الصحي الحجاب الحاجز، وهو عبارة عن ورقة عضلية على شكل قبة تقع بين الصدر والبطن، ويجب أن تساعد عضلة الحجاب الحاجز الرئتين على الامتلاء بالهواء عن طريق تحريكها لأسفل ثم دفع الهواء خارج الرئتين أثناء تحركها لأعلى، ويُعرف هذا التمرين باسم التنفس البطني حيث يرتفع وينخفض ​​البطن مع كل نفس.

في حين أن الحجاب الحاجز من المفترض أن يكون العضلة الأساسية للتنفس، فإن العديد من الأشخاص يطورون دون علم عادة استخدام عضلات الرقبة والكتفين والظهر، مما يحد بشكل كبير من كمية الهواء الذي يدخل ويترك الرئتين.

بدأت دراسة بحثية نشرت عام 2016 في مجلة علم العلاج الطبيعي الأمريكية، في مراقبة آثار التنفس البطني على وظيفة الجهاز التنفسي، وقد أظهرت نتائج الدراسة تحسن ملحوظ في سعة الرئة لمن يمارسون التنفس البطني. وفي الواقع، يقوي التنفس البطني عضلة الحجاب الحاجز، ويساعد بدوره على عمل الرئتين بشكل أكثر كفاءة.

للقيام بهذا التمرين، عليك التنفس من بطنك، ويساعد وضع يد على البطن وأخرى على الصدر أثناء الشهيق والزفير في القيام به بشكل أفضل، استنشق الهواء من الأنف لمدة ثانيتين ثم أخرجه من خلال الشفاه لمدة ثانيتين. أثناء الزفير، اضغط لأسفل على البطن للتأكد من إشراك عضلة الحجاب الحاجز.

2. التنفس بالشفاه

غالبًا ما تنتج حالات الرئة المزمنة، مثل التهاب الشعب الهوائية والربو، من التهاب الشعب الهوائية الملتهبة التي تمنع الهواء من الدوران عبر الرئتين.

وعندما يحدث هذا، يصبح الهواء القديم محجوزًا في الداخل مما يجعل من الصعب على الرئتين امتصاص الهواء الجديد أو النقي (والأكسجين).

تسبب هذه الحالات الشعور بالضيق في التنفس معظم الوقت، لكن تنفس الشفة المتعرجة يجبر الشعب الهوائية على البقاء مفتوحة لفترة أطول عند الزفير حتى يمكن طرد الهواء القديم ويمكن امتصاص المزيد من الهواء النقي.

من السهل القيام بتمارين الرئة عبر التنفس من الشفة ويمكن القيام بها في أي مكان وفي أي وقت. يتضمن التمرين الاستنشاق ببطء من خلال الأنف والزفير من خلال الشفتين.

3. تمدد الأضلاع

تؤدي تمرين الأضلاع إلى تمدد الأضلاع أو توسيعها، مما يساعد الرئتين على استيعاب أكبر قدر ممكن من الهواء.

يتطلب هذا التمرين الرئوي أن تكون في وضع قائم ومستقيم مع وضع يديك على الوركين. استنشق الهواء ببطء حتى تمتلئ رئتيك. احبس أنفاسك لمدة 20 ثانية أو لمدة طويلة، ثم قم بالزفير ببطء. استرخ ثم كرر التمرين ثلاث مرات أخرى.

تساعد تمارين الأضلاع -بشكل منتظم- على دخول المزيد من الهواء إلى رئتيك والزفير بشكل كامل حتى لا يتراكم الهواء الراكد في الرئتين.

4. الضحك والغناء

أي نشاط يؤثر على عضلات البطن يؤثر أيضًا على عمل الرئتين، لذلك كل من الضحك والغناء يؤثران على عمل الرئتين.

لا يزيد الضحك فقط من سعة الرئة ولكنه أيضًا يدفع الهواء غير النقي للخروج من الرئتين حتى يمكن دخول مزيد من الهواء النقي. وبالمثل، يعمل الغناء على عضلة الحجاب الحاجز، مما يساعد أيضًا على زيادة سعة الرئة.

5. زيادة النشاط اليومي

يمكن لزيادة مستوى نشاطك اليومي بشكل عام أن يعمل على تحسين صحة الرئة، وذلك مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، وهو الأمر الذي يحسن صحة القلب والمزاج العام.

أظهرت دراسة كندية على للشيخوخة فوائد لاستبدال 30 دقيقة فقط من وقت الراحة في اليوم بأنشطة شاقة.

كان المشاركون في الدراسة يعانون من ضعف في وظائف الجهاز التنفسي بسبب حالات مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد أظهرت نتائج الدراسة زيادة ملحوظة في سعة الرئة، مما مكن المشاركين من استنشاق كميات أكبر من الهواء وزفيرها بشكل مستمر.