كيف ترفع ضغط الدم دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية

كشف الطبيب الروسي، سيرغي أغابكين، عن الطريقة المجانية والأفضل لزيادة ضغط الدم في الجسم في حال كان منخفضا عند بعض الأشخاص دون الحاجة لتناول أدوية وزيارة عيادة الطبيب.

وذكر الطبيب أغابكين خلال مقابلة تلفزيونية ثلاث طرق أساسية لزيادة ضغط الدم في الجسم وأبرزها شرب المياه والقهوة وتناول المخللات، مشيرا إلى أن انخفاض ضغط الدم في الجسم يعود إلى ضعف الأوعية الدموية التي تؤثؤ على تدفق الدم في الجسم ما ينتج عن مشاكل عديدة.

وبحسب الطبيب يحتاج المرء لشرب المزيد من الماء النظيف قبل ساعة من تناول الطعام، بالإضافة إلى كوبين من القهوة قبل الظهر، مشيرا إلى أن "الكافيين يغذي الأوعية الدموية".

كما نصح بتناول المخللات المختلفة لأن الملوحات تحتفظ بالسوائل ما يزيد الضغط في الجسم.