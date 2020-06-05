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    تتوفر في بعض الأطعمة... 6 معادن أساسية يحتاجها الجسم يوميا

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    تعتبر المعادن مثل الفيتامينات، من العناصر الأساسية والضرورية لحسن أداء الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، وبالرغم من أن جسم الإنسان يحتاج إلى تشكيلة واسعة من المعادن، إلا أن هناك 6 معادن أساسية يجب التركيز عليها نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للصحة العامة للجسد.

    وتساعد المعادن في العديد من العمليات والوظائف داخل جسم الإنسان، ولها دور رئيسي في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم والحفاظ على العظام والأسنان، وتقلصات العضلات بالإضافة إلى دورها المهم في تعزيز وظيفة الجهاز العصبي.

    أدوية باراسيتامول
    © AP Photo / Toby Talbot
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    وقدم موقع "verywellfit" المتخصص في الصحة والغذاء شرحا عن أهم المعادن الأساسية الضرورية ودورها في الجسم والأطعمة التي تتوفر فيها هذه المعادن للحرص على تزويد الجسم بما يكفي منها يوميا.

    الكالسيوم

    يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر الضرورية لصحة العظام والأسنان، ويحتاجه الجسم أيضا للقيام بعملية تخثر الدم ووظيفة الجهاز العصبي ووظيفة العضلات.

    ويوجد الكالسيوم بكميات كبيرة في منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي. وإذا لم تكن من الأشخاص الذين يرغبون بتناول الحليب، فهناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم. على سبيل المثال يتواجد في المكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

    الكلوريد

    الكلوريد هو عنصر مثير للاهتمام، يحتاجه الجسم لصنع عصارة المعدة ويوجد إلى جانب الصوديوم في السائل المحيط بالخلايا، ويعمل الكلوريد مع الصوديوم للمساعدة في الحفاظ على توازن سوائل الجسم.

    يوجد الكلوريد الغذائي في ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) والعديد من الخضروات، بما في ذلك الكرفس والطماطم، ونادرًا ما يكون هناك أي سبب لتناول مكملات الكلوريد.

    المغنيسيوم

    المغنيسيوم ضروري للوظائف البيوكيميائية التي تتحكم في العديد من الإجراءات في الجسم، بما في ذلك تقلصات العضلات والنبضات العصبية، كما أنه ضروري للسيطرة على نسبة السكر في الدم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة العظام القوية.

    وتشمل أعراض نقص المغنيسيوم التعب والضعف والخدر أو الوخز في الذراعين والساقين وتشنجات العضلات وضربات غير طبيعية في القلب.  

    ويوجد المغنيسيوم في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الخضراء الداكنة، ويوجد أيضًا في الزبادي وسمك السلمون والموز والبطاطس.

    الفسفور

    الفوسفور عنصر مهم جدا لنمو العظام ووظيفة غشاء الخلية في الجسم، ويعمل مع فيتامينات "ب" المعقدة لتحويل الأطعمة التي نتناولها إلى طاقة يحتاجها الجسم لتنفيذ جميع الأنشطة اليومية.  

    ويعتبر نقص الفوسفور غير شائع نسبيًا ويترافق عادةً مع أدوية مثل مكملات كربونات الكالسيوم ومضادات الحموضة، وعادة ما يحدث بالاقتران مع حالة صحية منها على سبيل المثال فرط نشاط الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض.

    البوتاسيوم

    البوتاسيوم ضروري جدا لوظيفة الجهاز العصبي وتقلص العضلات، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة في حال نقصانه، وتعتبر المستويات المناسبة من البوتاسيوم مهمة جدا في الحفاظ على مستويات طبيعية في ضربات القلب، وقد يؤدي نقص أو زيادة هذا المعدن إلى عدم انتظام ضربات ويهدد الحياة أو فشل الجهاز التنفسي.

    زيت الزيتون
    © flickr.com / Robyn Lee
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    ويتواجد البوتاسيوم في السائل داخل خلايا الجسد، لذلك فهو ضروري لتحقيق التوازن الطبيعي للسوائل في جميع أنحاء الجسم، يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم تأثير الصوديوم على ضغط الدم.  

    وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الفواكه والخضروات مثل الموز والبطاطا، وكذلك البقوليات والحليب والمكسرات، واللحوم، ويتواجد في المكملات الغذائية، لكن لا تؤخذ إلا في وصفة طبية.

    الصوديوم

    يعمل الصوديوم مع الكلوريد للحفاظ على توازن السوائل خارج الخلايا ومحيطها، وتناول الصوديوم مهم لتنظيم ضغط الدم، ويعتبر نقص الصوديوم من الحالات النادرة، وفي الواقع، يعد ارتفاع مستويات الصوديوم مشكلة أكثر انتشارًا، واستهلاك الكثير من الصوديوم قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الناس.

    يوجد الصوديوم مع الكلوريد في ملح الطعام ويوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ولكن معظم الصوديوم يأتي من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الملح أو المواد الحافظة المصنوعة من الصوديوم، لذلك تعتبر في بعض الأحيان أطعمة مضرة للصحة.

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    غذاء, صحة, أطعمة
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