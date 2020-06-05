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    الرسائل الفورية للاتصالات السرية تيليغرام

    "التعديل والتحقق" أبرزها... ميزات استثنائية جديدة في تطبيق "تليغرام"

    © REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
    علوم
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    طرح تطبيق "تليغرام" للتراسل الفوري المشفر، تحديثا جديدا لتطبيقه يضم عددا من التقنيات الجديدة الاستثنائية.

    وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تلك التعديلات والتقنيات، ستجعل من تليغرام منصة تراسل استثنائية لكل المستخدمين.

    وبلغ عدد مستخدمي "تليغرام" حاليا أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريا.

    وجاءت أبرز تلك التقنيات على النحو التالي:

    - محرر الفيديو:

    لأول مرة مكنت "تليغرام" المستخدمين من إمكانية التحرير والتعديل على مقاطع الفيديو من داخل التطبيق، من دون الحاجة إلى الخروج بالفيديو إلى تطبيقات خارجية.

    وستمكن ميزة تحسين الفيديو المستخدمين من تعديل مقاطع الفيديو بنقرتين فقط، مع وجود معلمات جديدة مثل التشبع والسطوع وما إلى ذلك من خيارات للتعديل، مع إضافة خيار التكبير أثناء الرسم.

    كما سيمكن من خلال تلك الميزة إضافة ملصقات متحركة إلى الصور ومقاطع الفيديو أثناء تحريرها وتعديلها.

    - التحقق:

    لحماية أمن البيانات الخاصة بمستخدمي "تليغرام" مثل منافستها "واتسآب"، أضاف التطبيق عملية التحقق من خطوتين لمستخدميه.

    ويمكن أن تعمل تلك التقنية ببساطة عن طريق نقر المستخدم على خيار الخصوصية والأمان، لتمكين قفل أمان التحقق بخطوتين من التفعيل.

    وسيحتاج المستخدم إلى إعداد كلمة مرور جديدة وإدخالها مرتين، بحيث لا يمكن فتح التطبيق فيما بعد إلا عن طريق كتابة كلمة المرور الجديدة، وتساهم تلك الميزة في حماية بيانات التطبيق وتأمين الحسابات من عمليات الاستنساخ في المستقبل.

    الرسائل الفورية للاتصالات السرية تيليغرام
    © REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
    تعرف على 6 ميزات في تليغرام غير متوفرة في التطبيقات الأخرى

    - إدارة التخزين المؤقت:

    يوفر تطبيق "تليغرام" أيضا أداة جديدة لإدارة ذاكرة التخزين المؤقت لتنظيف التخزين وفقًا لمتطلبات المستخدم.

    يحتاج المستخدم إلى الانتقال إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى خيار البيانات والتخزين، والنقر على خيار استخدام التخزين لمعرفة مقدار التخزين الذي تستخدمه الملفات من تليغرام، مقسمة إلى أجزاء مثل الصور والمستندات والموسيقى ورسائل الصوت أو الفيديو والملصقات المتحركة والملفات الأخرى.

    ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا اختيار التوقيتات التي يريد فيها المستخدم عدم الاحتفاظ ببياناتهم السابقة، التي تتراوح من ثلاثة أيام سابقة إلى عدم الاحتفاظ بكافة البيانات منذ بداية التطبيق. سيؤدي هذا إلى حذف الملفات غير المقيَّمة التي يمكن أيضًا إعادة تنزيلها لاحقًا من خدمة "تليغرام" السحابية.

    ويمكن للمستخدم أيضًا مسح قاعدة البيانات المحلية، حيث سيتم ضغط نصوص الرسائل المخزنة مؤقتًا لتوفير مساحة على القرص الداخلي.

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