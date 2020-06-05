تسجيل
22:09 GMT05 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيتامين د

    الفوائد المدعومة علميا لفيتامين "د"

    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/89/1045308949_0:64:1280:784_1200x675_80_0_0_17337e8aa1f3893fae826734c72c30b9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202006051045634647-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF/

    يعتبر الفيتامين ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في جسم الإنسان، ولاسيما فيتامين "د" الذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك هشاشة العظام أو الكساح أو بعض التشوهات.

    وعندما يفكر معظم الناس بفيتامين "د" يفكرون في صحة العظام، لكن هذا الفيتامين يقوم بالكثير للجسم وقد يساعده في محاربة التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل وباء "كوفيد 19"، حسبما جاء في تقرير لموقع Insider الأمريكي. 

    لماذا يساعد فيتامين "د" في بناء عظام قوية؟

    فيتامين "د" هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه يتم تخزينه في الأنسجة الدهنية في الجسم. وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية في أنه يمكّن الجهاز الهضمي من امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، مما يساعد على الحفاظ على قوة العظام.

    في الواقع، بدون فيتامين "د"، يقدر الخبراء أن جسم الإنسان سيمتص فقط حوالي 10-15 ٪ من الكالسيوم و60 ٪ من الفوسفور من الأطعمة التي يتناولها، وبدون كمية كافية من الكالسيوم، ينتج الجسم ما يسمى بالخلايا "الهاضمة للعظام" (Osteoclast) وهي خلايا تعمل على إذابة المعادن في العظام، مما يجعلها ضعيفة وهشة.

    فيتامين د
    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    يحتاجها الجسم بشكل يومي... فوائد "مدهشة" لتناول فيتامينات "بي" المركبة

    يُساعد هذا في تفسير سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د" لخطر أكبر في الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تؤدي إلى ضعف العظام.

    كيف يرتبط فيتامين "د" والاكتئاب؟ 

    يرتبط نقص فيتامين "د" بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، علاوة على ذلك، قد لا ينتج الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عاطفي موسمي ما يكفي من فيتامين "د"، مما قد يفسر أعراضهم.

    ومع ذلك، فإن هذه الارتباطات والروابط لا تعني أن ما يكفي من فيتامين "د" يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان نقص فيتامين "د" هو السبب أو إذا كان هناك سبب آخر للارتباط بينه والاكتئاب.

    كيف يقلل فيتامين"د" من وفيات السرطان؟

    في السنوات العشرين الماضية، ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة عددًا من الأمراض بانخفاض مستويات فيتامين "د" ، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان. لكن التجارب السريرية حتى الآن لم تكشف عن علاقات ذات دلالة إحصائية بين المستويات المنخفضة من الفيتامين وهذه الحالات.

    جاءت أكثر الأدلة إقناعاً لفوائد فيتامين "د" خلافا لما يقدمه لصحة العظام من دراسة ضخمة نُشرت في عام 2019 نظرت في تأثير مكملات فيتامين "د" على السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تجربة عشوائية على أكثر من 25 ألف شخص، فيما يعتبر أكبر تجربة سريرية عشوائية حول هذا الموضوع حتى الآن.

    تقول جوان مانسون، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية ورئيس قسم الطب الوقائي في مستشفى بريغام ومستشفى النساء، إنها وزملاؤها لم يجدوا انخفاضًا كبيرًا في معدل الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

    دواء
    © AFP 2020 / LOIC VENANCE
    نقص فيتامين يسبب مضاعفات مرض "كوفيد-19"

    ومع ذلك، فإنهم "رأوا أن مكملات فيتامين "د" ارتبطت بإشارة لخفض وفيات السرطان"، بحسب مانسون، ما يعني أن الأشخاص المصابين بالسرطان الذين تناولوا مكملات فيتامين "د" لمدة عامين أو أكثر، قلّ لديهم خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 25 ٪ من مجموعة السيطرة التي تناولت الدواء الوهمي، بدلاً من ذلك.

    كيف يرتبط فيتامين "د" و"كوفيد 19"؟ 

    تقول مانسون: "إن تجنب نقص فيتامين "د" مهم لأسباب لا تعد ولا تحصى، وهو الآن أكثر أهمية لدوره المحتمل في تحسين الوظائف المناعية خلال جائحة كوفيد 19". 

    وقد توصلت أبحاث المراقبة الأولية مؤخرًا إلى وجود صلة بين نقص فيتامين "د" و"كوفيد 19"، حيث قارن الباحثون حالات كوفيد 19" الشديدة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وغيرها من البلدان المتضررة بشدة من نقص فيتامين "د". 

    وذكروا أن:

    "خطر الإصابة بحالات كوفيد 19" الشديدة بين المرضى الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين "د" هو 17.3٪ في حين أن الرقم المعادل للمرضى الذين لديهم المستويات الطبيعية من فيتامين "د" هو 14.6٪".

    لم تنشر الورقة البحثية حتى الآن، ومع ذلك، فإنها تشير إلى أن "فيتامين "د" قد يكون له بالفعل تأثير إيجابي على الجهاز المناعي لصد الفيروس وأيضًا لتقليل الاستجابة الالتهابية له"، كما تقول مانسون، والذي يمكن بدوره أن يحمي من العدوى الشديدة.

    لا تعتبر هذه أول دراسة تجد صلة بين فيتامين "د" وجهاز المناعة، فقد وجد تحليل، نُشر في عام 2017 ، لـ 10 آلاف و933 مشاركًا في 25 تجربة عشوائية أن مكملات فيتامين "د" ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة. 

    وكانت الفوائد الوقائية أكبر عندما أخذ المرضى مكملات فيتامين "د" يوميًا أو أسبوعيًا، بدلاً من جرعة واحدة كبيرة، في حين كان أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين "د" هم الأكثر استفادة.

    طعام صحي
    © Photo / silviarita
    أفضل 14 طعاما لتقوية جهاز المناعة في الجسم 

    كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين "د"؟

    يحصل الناس على بعض من فيتامين "د" من أشعة الشمس لأن الجسم يقوم بتكوين الفيتامين عندما يضرب ضوء الأشعة فوق البنفسجية الجلد.

    تقول مانسون إنه في حين أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية مهم للحصول على فيتامين "د"، فإنها تثبط الناس عن دخول الشمس لفترة طويلة مع الجلد غير المحمي لأنها يمكن أن تؤدي إلى حروق الشمس وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

    لا توجد العديد من الأطعمة الغنية بطبيعتها بفيتامين "د"، وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة من أفضل مصادر فيتامين "د" التي يوجد فيها بشكل طبيعي وتوفر حصة واحدة من زيت كبد سمك القد 170٪ من القيمة اليومية للفيتامين.

    أظهرت الدراسات أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "د" لأن القدرة على توليف فيتامين "د" تتناقص مع تقدم العمر. 

    معظم الناس ليس لديهم نقص حقيقي في فيتامين "د" ، ولكن ما يزال لديهم أقل من الكمية المثلى في دمهم. إذا كان التعرض لأشعة الشمس محدودًا وكنت قلقًا من عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين "د"، يمكنك التفكير في المكمل للتأكد من حصولك على البديل اليومي الموصى به.

    انظر أيضا:

    طريقة سهلة للحصول على فيتامين "د" دون تناول الأدوية
    هل يقي فيتامين "د" من كورونا؟... مخاطر كبيرة قد تتعرض لها حال الإفراط في تناوله
    أفضل طعام لتعويض نقص فيتامين "د" في الجسم
    خطوة بخطوة... هذا ما يحدث لجسدك عند انخفاض مستويات فيتامين "د"
    الكلمات الدلالية:
    فيتامين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع
    الأزمة الخليجية... محلك سر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك