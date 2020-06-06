طيبيب: أعراض السرطان وفيروس كورونا مماثلة

وكتب الطبيب في الانستغرام: "غالبًا ما تكون الأعراض لدى مرضى السرطان غير واضحة تشابه الأمراض الأساسية - السعال والبلغم وضيق التنفس ونفث الدم. المضاعفات الشديدة تشمل الالتهاب الرئوي الثنائي - 75٪ ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة - 17٪ وفشل الأعضاء المتعددة - 11٪".
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Здравствуйте, дорогие друзья!👋 Пандемия идёт на спад и очень скоро все мы вернёмся к привычному образу жизни! ⠀ Меня часто спрашивают, как в период #коронавирус мы лечим пациентов с онкологией? Т.к наши пациенты должны часто посещать лечебные учреждения и риск заражения значительно выше❗️ ⠀ Онкологические пациенты часто пожилые, со сниженным иммунитетом, имеют сопутствующие заболевания. К группе высокого риска относятся пациенты с пролеченным или впервые выявленным раком легких. ⠀ Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания-кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75%), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%). Существует частичное совпадение клинических симптомов COVID пневмонии и рака легких, эти понятия легко спутать. ⠀ Основная цель лечения рака легких во время пандемии, минимизировать риск заражения пациента и персонала, управлять всеми опасными аспектами заболевания. Это может быть достигнуто путем ограничения личных встреч пациента, родственников и медицинского персонала.🙅♂️ ⠀ Пациенты, которым необходимо физически прийти в больницу, должны пройти тестирование на инфекцию🦠 ⠀ Если тест (+) операция должна быть отложена, по возможности. В случае неотложной ситуации, операция проводится в специализированной операционной, оснащенной СИЗ и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах.🚑 ⠀ Пациенты раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки💊 ⠀ А в Италии был применен подход, основанный на стадии заболевания. Пациенты с опухолями легкого были разделены на две группы: ⠀ 🔴Код(пациенты с реальным риском прогрессирования и, для которых операция должна быть сделана в 4 недели); ⠀ 🟡Код(пациенты с опухолью I стадии (<2 см) или безболезненными злокачественными новообразованиями, которые можно отложить на 1,2 месяца) ⠀ Отобрали несколько центров, которые должны быть «свободны от COVID» для случаев онкологии и случаи красного кода были туда перенаправлены. ⠀ Здоровья вам и вашим близким!
وأكد الطبيب أيضًا أنه من السهل الخلط بين السرطان وكورونا. لذلك، قبل القدوم إلى منشأة طبية يجب على مريض السرطان، إجراء تحليل لفيروس كورونا.
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