طبيب يقدم نصائح للمتعافين من فيروس كورونا

وشدد على أنه حتى الشخص المتعافي من الفيروس يمكن أن يحمل الفيروس إذا "مشى في كل مكان وأمسك أي شيء".
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Вопрос: Здравствуйте, доктор. Мне кажется, что недавно я уже переболела коронавирусом: кашель, заложенность носа, пропало обоняние. В поликлинику не ходила, к врачу не обращалась — очень плохо не было. Это ведь похоже на симптомы ковид-19? Как мне теперь себя вести? ⠀ Ответ: Да, похоже, но о чем это вам скажет? Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки. ⠀ Позже, когда эпидемия пойдет на спад и немного разгрузятся лаборатории, у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет. И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #безопасность #коронавирус #симптомы #лечение
وقال الطبيب: "حتى إذا كان تعافيت من فيروس كورونا، فيمكنك الإمساك بمقبض الباب، وانتقال الفيروس إلى يدك، والتسليم على شخص ما ونقل الفيروس له. يرجى توخي الحذر: حافظ على البعد الاجتماعي واغسل اليدين".
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