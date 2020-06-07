تسجيل
09:00 GMT07 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بهارات مختلفة

    توابل تحول أي طعام من ضار إلى مفيد

    © CC0 / pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103733/72/1037337269_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_333a9aeb788ecd646874544f0eff4a52.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202006071045642766-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85--%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF/

    يمكن أن يكون لإضافة ملعقة صغيرة من التوابل إلى الطبق تأثيرًا مضادًا للالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري ومشاكل القلب.

    وفقًا لدراسة جديدة، يمكن أن يقلل تناول الأطعمة المتبلة بسخاء بالتوابل والأعشاب مثل الكزبرة والكمون والزعتر والبقدونس بشكل كبير من ضرر النظام الغذائي عالي الدهون والدهون.

    خلال التجارب، وجد الباحثون الأمريكيون أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالدهون والكربوهيدرات، ولكن تحتوي على ستة غرامات على الأقل من التوابل، لديهم تحسن في مؤشرات الدم.

    وفقًا لنتائج الدراسة التي نشرتها مجلة " Journal of Nutrition"، حتى الأطعمة الدهنية، مثل الهامبرغر، والدجاج المقلي، الذي يتم تحضيره باستخدام كمية كبيرة من الزيت، يكون أقل ضررًا للجسم إذا تم تتبليه بالتوابل.

    تلاحظ كوني روجرز، موظفة في جامعة بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية): "إذا كنت تحب التوابل، فهذه طريقة جيدة لجعل النظام الغذائي الغني بالدهون والكربوهيدرات أكثر فائدة. بالطبع، الأفضل هو اتباع نظام غذائي صحي، ونقص الوزن الزائد وممارسة الرياضة، ولكن تغيير نمط حياتك في جميع هذه المجالات أمر صعب ويستغرق وقتًا. لذلك، أردنا معرفة ما إذا كانت إضافة التوابل إلى الأطباق له تأثير إيجابي على الصحة".

    اختار علماء من جامعة بنسلفانيا 12 رجلاً غير مدخنين تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 سنة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

    أيضًا، كان لدى الرجال مرض على الأقل من القائمة التالية: ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو تاريخ مرض عائلي. كل هذه عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

    خلال التجارب، استخدم العلماء خليطًا خاصًا من التوابل من الريحان وأوراق الغار والفلفل الأسود والقرفة والكزبرة وبذور الكراوية والزنجبيل والأوريجانو والبقدونس والفلفل الأحمر وإكليل الجبل والزعتر والكركم.

    في ترتيب عشوائي، تناول كل مشارك في ثلاثة أيام ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة، غنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات. في اليوم الأول - بدون خليط من البهارات، في اليوم التالي - مع غرامين (خمس ملعقة صغيرة) من التوابل، واليوم الأخير - مع 6 غرامات (أكثر بقليل من ملعقة صغيرة).

    كل ساعة لمدة أربع ساعات متتالية، يأخذ فريق البحث عينات الدم من المشاركين قبل وبعد كل وجبة. هكذا كشف عن وجود علامات لعملية التهابية في الجسم - مجموعة معقدة من ردود الفعل التي تحدث استجابة للضرر أو عمل مهيج ممرض.

    يتم الانتباه إلى علامات العملية الالتهابية في الجسم، مثل مستوى البروتينات المتفاعلة C و myeloperoxidase عند تشخيص أمراض معينة أو مراقبة مسار المرض.

    اكتشف الفريق أيضًا وجود السيتوكينات، البروتينات التي تلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة.

    أظهرت نتائج التحليل عملية التهابات أقل بعد تناول الطعام الذي يحتوي على ستة غرامات من التوابل، مقارنة بالأطعمة التي تحتوي على غرامين فقط من التوابل أو بدونها على الإطلاق.

    بالإضافة إلى ذلك، انخفض مستوى الكريات البيض في الدم بنسبة 1314٪ 240 دقيقة بعد تناول وجبة تحتوي على 6 غرامات من خليط التوابل.

    ولم يتضح أي من الأعشاب والبهارات الثلاثة عشر كان له هذا التأثير. ربما كل ذلك بسبب نسبة معينة في الخليط المستخدم.

    سيقوم فريق البحث بإجراء المزيد من التجارب لدراسة الآثار الصحية للبهارات لفترات أطول من الزمن، في دراسات سابقة، وجد العلماء أن الالتهاب يمكن أن يزيد بعد أن يأكل الشخص الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

    انظر أيضا:

    بينها الشطة الحمراء… 5 توابل تحميك من كورونا
    بينها التوابل... مشروبات وأطعمة تسبب العطش
    5 توابل مفيدة لصحة قلبك... بينها الثوم والفلفل الأسود
    الكلمات الدلالية:
    طعام, صحة, توابل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك