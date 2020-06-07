تعليمات صارمة من "فيسبوك" لمكافحة العنصرية

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التعليمات الجديدة لكيفية مناقشة القضايا الخاصة بالعنصرية في المجموعات المختلفة عبر المنصة.

ووصفت تقارير صحفية هذا الإجراء بأنه إقرار من فيسبوك بظهور نشاط يتضمن نوع من العنصرية عبر شبكتها للتواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك إنها ستراجع كافة سياساتها المنظمة لكل المجموعات والصفحات الموجودة عبر منصتها، والتي ستساعد في مكافحة كافة القضايا المرتبطة بالعنصرية سواء "العرقية" أو المرتبطة بـ"القضايا الاجتماعية"، والتي تسببت في تفجير الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى.

وقالت منصة "فيسبوك" إن السياسات الجديدة ستضمن استجابة مباشرة لكافة المنافشات، التي تتطرق لأي أنشطة مناهضة للعنصرية أو تتحدث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويعتبر هذا القرار هو اعتراف بأن التوترات في الجماعات قد نمت بعد وفاة جورج فلويد والاحتجاجات الناتجة، وأن مديري المجموعة يبحثون عن إجابات عديدة لكل الأسئلة التي تدور في خلد الكثيرين بشأن العنصرية وتفشيها ومن المسؤول عنها وعلاقاتها بالانتخابات الأمريكية.