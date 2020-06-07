كل ما تريد معرفته عن نقص الأكسجين بالدم الذي يسببه كورونا

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية فتحت الملاحظة الجديدة الباب أمام عدة تساؤلات حول مهاجمة الفيروس المستجد للرئتين وطريقة علاج المرضى حيث أن الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم حسب الأطباء هي أخذ عينة دم من شريان، عادة يكون في الرسغ.

ويوضع شيء يشبه المشبك على إصبع اليد، ويمكن استخدامه أيضًا على الأذن أو إصبع القدم، حيث يقيس الأكسجين في الدم بشكل غير مباشر عن طريق امتصاص الضوء من خلال نبض الشخص.

ومستوى الأكسجين في الدم هو كمية الأكسجين المتوفرة بالدم الذي يحمله خلايا الدم الحمراء من الرئتين إلى باقي الجسم، ويتراوح مستوى الأكسجين الطبيعي في الدم بين 75 و 100 ملم من الزئبق، ويعتبر مستوى الأكسجين في الدم أقل من 60 ملم زئبق منخفضًا ويتطلب استشارة طبيب.

وتشمل أعراض انخفاض مستويات الأكسجين في الدم: ضيق في التنفس صداع أرق دوخة تنفس سريع ألم فب صدر ارتفاع في ضغط الدم تشويش في الرؤية تسارع في ضربات القلب.

ما هي أسباب نقص الأكسجين في الدم؟

قد يكون السبب غير المرضي الأكثر شيوعا هو نقص السكر في الدم عن المستوى الطبيعي، وكذلك قلة الأكسجين في الجو المحيط، وعدم قدرة الرئتين على الشهيق وإرسال الأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة، أو عدم قدرة مجرى الدم على الدوران في الرئتين وجمع الأكسجين ونقله حول الجسم أما اللأسباب المرضية فهي: الربو أمراض القلب فقر الدم مرض الانسداد الرئوي المزمن مرض الرئة الخلالي انتفاخ الرئة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ARDS التهاب رئوي انسداد شريان في الرئة، بسبب تجلط الدم التليف الرئوي وجود الهواء أو الغاز في الصدر مما يؤدي إلى انهيار الرئتين السوائل الزائدة في الرئتين بعض الأدوية، بما في ذلك بعض المخدرات والمسكنات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

على الشخص الذي يعاني من الأعراض التالية زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن: ضيق تنفس حاد ومفاجئ، أو عدم راحة في التنفس بشكل عام الشعور بضيف في التنفس، أثناء ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني الشعور بضيق تنفس عند الاستيقاظ من النوم الشعور بالاختناق على ارتفاع أعلى من 2400 متر الشعور بضيق شديد في التنفس مع سعال وسرعة في ضربات القلب واحتباس السوائل.