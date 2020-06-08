"إنستغرام" يحذر المستخدمين من استخدام نوعية معينة من الصور

أطلقت منصة "إنستغرام" تحذيرا للمستخدمين من استخدام نوعية من الصور يلجأ إليها البعض.

نقل موقع "تايمز نيوز ناو" أن "إنستغرام" أبلغ المستخدمين بضرورة عدم تضمين صور من مواقع الويب الأخرى.

وقالت إنستغرام: "تتطلب سياسات المنصة الخاصة بنا أن تتمتع الأطراف الثالثة بالحقوق اللازمة من أصحاب الحقوق المعمول بها، وهذا يشمل ضمان حصولهم على الترخيص لمشاركة هذا المحتوى، وضرورة أن تحظى الصور بالترخيص المطلوب بموجب القانون".

وأشارت منصة التواصل المصور إلى أن من سينشر تلك الصور سيحتاجون إلى إذن باستخدام الصور المضمنة من مواقع الويب الأخرى التابعة لأية جهات خارجية.

ويعني هذا أن أي مستخدم لـ"إنستغرام" يرغب في تضمين صورة على المنصة من موقع ويب خارجي، سيكون بحاجة إلى أن يحصل على ترخيص حقوق الطبع والنشر، وإلا فإنه يمكن أن يخضع لانتهاك حقوق الطبع والنشر.

وقالت "إنستغرام" إن شركة "فيسبوك" المالكة للمنصة لن توفر للمستخدمين ترخيصا لحقوق النشر لعرض الصور المضمنة من مواقع الويب الأخرى.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم شركة "فيسبوك" قوله: "في الوقت الذي تسمح لنا شروطنا بمنح ترخيص فرعي، فإننا لا نمنح ترخيصًا لواجهة برمجة التطبيقات المضمنة".

وتابع بقوله "تتطلب سياسات المنصة الخاصة بنا أن تتمتع الأطراف الثالثة بالحقوق اللازمة من أصحاب الحقوق المعمول بها، وهذا يشمل ضمان حصولهم على ترخيص لمشاركة هذا المحتوى إذا كان الترخيص مطلوبًا بموجب القانون".