براءة اختراع من "أبل" لتصوير السيلفي مع تطبيق التباعد الاجتماعي

أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أنه قرر أن يستخدم براءة الاختراع الجديدة تلك، نظرا لأنه بات غير آمن التقاط صور السيلفي الجماعية في ظل جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
$AAPL Apple gets a patent for taking group selfies while you're socially distant https://t.co/cRMWuNFfnO
— Ophir Gottlieb (@OphirGottlieb) June 8, 2020
وستمكن براءة اختراع "أبل" الجديدة من تصنيع هواتف "آيفون" تحمل تطبيقات يمكنها التقاط صور سيلفي جماعية بتقنية "الصور الشخصية الجماعية الاصطناعية".
ويمكن من خلال تلك التقنية دعوة كل شخص لالتقاط صورة سيلفي ذاتية، ويتم تجميع كل تلك الصور في صورة جماعية واحدة، تبدو وكأنها صورة سيلفي جماعية.
Apple has a patent for socially distant group selfies: Say hi to the "synthetic group selfie". https://t.co/QipLcplNbR
— Latest Tech (@latest8pc) June 8, 2020
وتتضمن تلك التقنية إمكانية استخدام الصور ومقاطع الفيديو المسجلة أو حتى البث المباشر، ويمكن للمشاركين تحرير اللقطات لوضع أنفسهم في المقدمة مثلا أو في الوسط.
ومن المتوقع أن تطرح "أبل" تلك التقنية الجديدة عبر تحديث مرتقب لنظام تشغيل "آي أو إس".
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