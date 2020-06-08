صناعة أول روبوت لخنفساء طائرة تحلق لمدة 9 دقائق... فيديو

قام الباحثون في جامعة "كونكوك" في كوريا الجنوبية أخيرًا بإنشاء أول روبوت صغير لخنفساء طائرة تستطيع التحليق لمدة 9 دقائق.

وأطلق الباحثون على الروبوت لقب "KUBeetle-S"، وهو روبوت طائر مستوحى من أنواع من الخنفساء ذات القرون والتي يطلق عليها علميا اسم "Allomyrina dichotoma" ، والتي تعد من بين أكبر الحشرات على كوكب الأرض.

وطور الباحثون في الجامعة آلية رفرفة يمكن أن تخلق زاوية تعوض وزن الحشرة الروبوت، والتي يطابق وزنها تقريبا وزن الخنفساء الأصلية (من 5 إلى 10 غرام).

وبحسب مجلة "techxplore" العلمية، يمكن التحكم بهذا الروبوت الصغير جدا بعدة اتجاهات من خلال نظام توجيه وأجهزة بث متواجدة داخل جسم الروبوت.

وقال البروفيسور هون تشول بارك، أحد الباحثين الذين أجروا الدراسة الأخيرة على الروبوت. "نظرا لأن الروبوت غير مجهز بأسطح وأجنحة تحكم بالاتجاهات في الذيل، على عكس الحشرة، لذلك يجب أن تكون أجنحتها الخفاقة قادرة على إنتاج لحظات تحكم فقط عن طريق تغيير حركات الأجنحة في منتصف حركة الخفقان".

وتمكن البروفيسور وفريق العمل من تعديل مستوى الضربات والسكتات في حركة الأجنحة لتولد حركة متعددة الاتجاهات إلى اليمين واليسار والأمام والخلف.

وطور الباحثون خوارزمية للتحكم بالأجنحة تم ربطها على أجهزة تحكم خارجية أتاحت سيطرة تامة على حركة الأجنحة لأول مرة في علوم الطيران باستخدام أساليب الرفرفة.