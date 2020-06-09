منها الشيب... 10 أعراض "خفية" لنقص حمض الفوليك في جسم الإنسان

يحصل معظم الناس على ما يكفيهم من حمض الفوليك من الطعام، حيث تحتوي العديد من الأطعمة والأنظمة الغذائية الحديثة حول العالم على نسخة صناعية من حمض الفوليك، تجنبا لحدوث نقص في هذا العنصر الهام لجسم الإنسان.

حمض الفوليك هو فيتامين "بي" معقّد يستعمل من قبل الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وهذه الفيتامينات هامة جدا وضرورية في عملية التأييض التي يجريها الجسم للبروتينات والدهون التي تدخل إليه.

وتساعد هذه الفيتامينات المعقدة "الفوليك" على صيانة أنسجة الجسم خصوصا في المنطقة الهضمية والجلد والشعر والنظام العصبي والعضلات وغيرها من الأنسجة الهامة في الجسد.

وبحسب صحيفة "healthline" المتخصصة في الشؤون الصحية، يساعد حمض الفوليك أو "ب 9" على تكوين الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى، التي تعتبر مهمة جدا بشكل خاص في صحة الأمهات قبل الولادة.

وتتمثل خطورة أعراض نقص حمض الفوليك في جسم الإنسان في أنها أعراض خفية لا يشعر بها البعض، خصوصا مع استمرارها لفترات طولية، لكن نتائجها تكون في بعض الأحيان سيئة جدا بالنسبة للصحة الجسدية.

وبحسب الصحيفة فإن أعراض نقص هذا الحمض أغلبها ناتجة عن فقر الدم الذي يسببه نقص الفوليك، وتتخذ هذه الأعراض شكلين، أعراض جمالية يمكن رصدها خارج الجسد مثل:

الشعر الرمادي (الشيب المبكر)

تقرحات الفم

تورم اللسان

الجلد الشاحب

مشاكل في النمو

التهيج

أما الأعراض الأخرى فهي نتيجة أساسية لفقر الدم في جسد الإنسان وهي:

الإعياء

التعب المستمر

الضعف والخمول

ضيق في التنفس

ويسبب نقص حمض الفوليك حدوث فقر دم حاد، ومرض فقر الدم هو حالة انخفاض كبير بعدد كريات الدم الحمراء في الجسم، ما يؤدي لحرمان الجسم من الأوكسجين، لأن هذه الكريات تعمل عل نقل الأوكسجين إلى الخلايا وتوزيعه في الجسم، ما يؤثر على وعمل وظائف الجسم الحيوية، وهو ما يفسر شحوب الجلد عند نقص حمض الفوليك.

ويعتبر حمض الفوليك مهما جدا بشكل خاص لدى النساء في سن الإنجاب، حيث أشارت الدراسات إلى أن نقص حمض الفوليك يمكن أن يؤدي في فترة الحمل لحدوث عيوب خلقية.

وأشارت الصحيفة إلى قائمة من الأطعمة التي توفر حمض الفوليك من دون الحاجة إلى الاستعانة بالمكملات الغذائية، وهذه الأطعمة هي: الخضروات الورقية والخضراء مثل البروكلي والسبانخ، والبازلاء والحمضيات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الفاكهة مثل الموز والبطيخ، وعصير الطماطم والبيض والفاصولياء والبقوليات والفطر ولحوم الكبد ونخالة القمح وغيرها.