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    وقت طلوع الشمس في منطقة جبل القديس ميشيل، فرنسا 23 أبريل 2020

    الأرض تتعرض لـقصف "جسيمات شمسية" تهدد أجهزة الاتصال والطاقة... صور وفيديو

    © AFP 2020 / Damien Meyer
    علوم
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    قال خبراء في الأرصاد الكونية إن الأرض تتعرض في الوقت الحالي لما يشبه "القصف" من قبل "جسيمات شمية" تصل الأرض بسرعة تقدر بنحو 425 كيلومترا في الثانية.

    وأشار الخبراء إلى أن هذه الجسيمات الشمسية قطعت مسافة 150 مليون كيلومتر من الشمس إلى الأرض.

    وبحسب صحيفة "financial" البريطانية، نوه الخبراء إلى أن هذه الجسيمات نشأت من حفرة "ثقب" في الغلاف الجوي العلوي للشمس، مما قد يؤدي إلى ظهور شفق قطبي مذهل.

    مجرة NGC 1032 في كوكبة قيطس، التقطت بواسطة تلسكوب هابل
    © Photo / ESA/Hubble & NASA
    العلماء يرصدون كواكب مشابهة للأرض في مراحل تكوينها الأولى... صور
    وأكد الباحثون أن تيارا من الرياح الشمسية دخل المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، أمس 8 يونيو/ حزيران، وهي مادة غازية تدفقت من حفرة في شمال الغلاف الجوي للشمس.

    ويمكن أن يسبب تدفق الجسيمات الشمسية في حدوث الشفق، والتي تشمل الشفق القطبي الشمالي والجنوبي والشفق الأسترالي، والتي تتسبب بحدوث ألوان زرقاء عند ارتطامها بالغلاف المغناطيسي لكوكب الأرض، والذي يحرف هذه الجسيمات عن مسارها.

    الباحثون أشاروا إلى وجود نتائج أخرى لهذه الجسيمات على الأرض، حيث من الممكن أن تؤثر هذه الجسيمات على عمل الأقمار الصناعية وعلى الإلكترونيات القائمة عليها.

    كما حذر العلماء من أن هذه الجسيمات من الممكن أن تسخن الغلاف الجوي الخارجي لكوكب الأرض، ما يسبب تمدده، الأمر الذي يؤثر على مدارات الأقمار الصناعية، ومن الممكن أن يوقف أنظمة الملاحة "جي بي إس" وإشارات الهواتف المحمولة والتلفزيونات وغيرها.

    وبحسب الخبراء، فإن هذه الجسيمات الشمسية من الممكن أن تصل آثارها إلى الأرض، حيث من الممكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتفاع توتر خطوط الطاقة وانفجار المحولات الكهربائية ومحطات الطاقة، بحسب الصحيفة.

    وقالت الكاتبة الرئيسية في البحث البروفيسور ساندرا تشابمان من مركز الاندماج والفضاء والفيزياء الفلكية بجامعة "وارويك" في بريطانيا: "هذه العواصف الفائقة أحداث نادرة"، وأضافت: "يقترح هذا البحث طريقة جديدة للتعامل مع البيانات، لتقديم صورة أفضل لفرضة حدوث العواصف الفائقة ونشاط العواصف الفائقة التي من المرجح أن نراها في المستقبل".

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    أشعة, الطاقة, الشمس, الكون
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