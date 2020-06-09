دراسة: فيتامين موجود في البيض والأجبان يساعد في شفاء مرضى "كورونا"

رصد علماء هولنديون، وجود علاقة طردية بين نقص "فيتامين ك" لدى غالبية المصابين بفيروس كورونا المستجد وبين تطور حالات هؤلاء المرضى، ما استدعى نقلهم إلى غرف العناية المركزة في المستشفيات.

ويتوقع العلماء، أن تشكل تلك الفرضية آمالا في مواجهة فيروس كورونا التاجي الذي يسبب الرعب في جميع أنحاء العالم، بإصابته أكثر من 6.4 مليون شخص ومخلفا وفيات تزيد عن 383 ألف حالة عالميا (حتى تاريخ نشر الدراسة)، وذلك حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبحسب الدراسة الأولية، تم ملاحظة أن المرضى الذين ماتوا جراء فيروس كورونا أو تم إدخالهم إلى العناية المركزة لنفس السبب، يعانون نقصا في فيتامين "ك" الموجود في أطعمة عديدة مثل السبانخ والبيض والأجبان الصلبة والزرقاء، مما يزيد الآمال في أن التغيير الغذائي قد يكون جزءا من جهود مكافحة المرض.

ويسعى الباحثون الهولنديون الآن للحصول على تمويل لتجربة سريرية، لكن الدكتور روب جانسن، العالم الذي يعمل في المشروع، قال إنه في ضوء النتائج الأولية سيشجع على تناول "فيتامين ك" بشكل صحي، باستثناء أولئك الذين يتناولون أدوية لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين.

وأضاف: "نحن في وضع فظيع ورهيب في العالم. لدينا تدخل ليس له أي آثار جانبية، حتى أقل من الدواء الوهمي. هناك استثناء رئيسي واحد: الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر. إنه آمن تماما للأشخاص الآخرين".

وتابع: "نصيحتي هي تناول مكملات فيتامين (ك). حتى إذا لم يساعد في علاج كوفيد-19 الشديد، فهو جيد للأوعية الدموية والعظام وربما أيضا للرئتين".

وأوضح الطبيب الهولندي: "لدينا فيتامينات (ك1) و(ك2). ويوجد (ك1) في السبانخ والبروكلي والخضروات الخضراء والتوت وجميع أنواع الفواكه والخضروات. ويمتص الجسم (ك2) بشكل أفضل. والذي يتواجد في الجبن الهولندي، والجبن الفرنسي أيضا".