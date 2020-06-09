لديها جسم مجزأ.. العثور على حشرة عاشت قبل 400 مليون عام... صور

عثر فريق علمي أمريكي على بقايا أحفورية لحشرة عاشت على كوكب الأرض قبل ملايين السنوات في جزيرة كيريرا الاسكتلندية.

واستطاع العلماء في جامعة تكساس الأمريكية تحديد التاريخ التقريبي الذي عاشت فيه هذه الحشرة والذي يقدر بنحو 425 مليون عام.

وبحسب "فوكس نيوز"، فإن هذا الاكتشاف يلقي الضوء على تاريخ تطور الحشرات السريع، والذي حدث نتيجة لتقارب البحيرات من الغابات والتداخل الذي حدث بين البيئتين قبل 40 مليون عام.

وأكد فريق البحث، أن هذه الحشرة تعتبر هي أقدم حشرة على الإطلاق تم العثور عليها حتى الآن.

واعتبر البروفيسور المشارك في البحث، والمدرس في كلية جاكسون لعلوم الأرض في جامعة "يو تي أوستن"، أن هذا الاكتشاف قفزة كبيرة في تاريخ هذه الحيوانات الصغيرة وتطورها في بيئتها المحيطة.

وبين البروفيسور أن هذه الحشرات تطورت اعتبارا من الوديان الجبلية وصولا إلى الأراضي المنخفضة لتنتشر بعدها في جميع أنحاء العالم.

A 425-million-year-old fossil millipede from Scotland is the oldest-known ‘bug’ (an insect, arachnid or other related creature), according to new research.

Named Kampecaris obanensis, the prehistoric millipede lived during the Silurian period, about 425 million years ago. pic.twitter.com/kqBASEKETR — Prashant Kumar (@Prashantmlsm) June 4, 2020

وفقًا لوكالة الأنباء "رويترز"، يبلغ طول الحشرة نحو 2.5 سنتيمتر، ولديها جسم مجزأ، تشبه الديدان الألفية الحديثة، لكن لديها أجزاء خاصة لا تتواجد في الحشرات الحديثة.