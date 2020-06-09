لديها جسم مجزأ.. العثور على حشرة عاشت قبل 400 مليون عام... صور

واستطاع العلماء في جامعة تكساس الأمريكية تحديد التاريخ التقريبي الذي عاشت فيه هذه الحشرة والذي يقدر بنحو 425 مليون عام.
وأكد فريق البحث، أن هذه الحشرة تعتبر هي أقدم حشرة على الإطلاق تم العثور عليها حتى الآن.
واعتبر البروفيسور المشارك في البحث، والمدرس في كلية جاكسون لعلوم الأرض في جامعة "يو تي أوستن"، أن هذا الاكتشاف قفزة كبيرة في تاريخ هذه الحيوانات الصغيرة وتطورها في بيئتها المحيطة.
وبين البروفيسور أن هذه الحشرات تطورت اعتبارا من الوديان الجبلية وصولا إلى الأراضي المنخفضة لتنتشر بعدها في جميع أنحاء العالم.
A 425-million-year-old fossil millipede from Scotland is the oldest-known ‘bug’ (an insect, arachnid or other related creature), according to new research.— Prashant Kumar (@Prashantmlsm) June 4, 2020
Named Kampecaris obanensis, the prehistoric millipede lived during the Silurian period, about 425 million years ago. pic.twitter.com/kqBASEKETR
وفقًا لوكالة الأنباء "رويترز"، يبلغ طول الحشرة نحو 2.5 سنتيمتر، ولديها جسم مجزأ، تشبه الديدان الألفية الحديثة، لكن لديها أجزاء خاصة لا تتواجد في الحشرات الحديثة.
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