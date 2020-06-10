خرائط غوغل تقدم تحديثات مرتبطة بـ"كوفيد 19"

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "خرائط غوغل" قررت تقديم خدمات لمساعدة المواطنين في مواجهة "كوفيد 19".

وتقدم "خرائط غوغل" معلومات وخدمات حول وسائل النقل العام المعطلة ونقاط التفتيش الحدودية ومراكز اختبار "كوفيد 19".

Google Maps updated with COVID-19 info and related transit alerts https://t.co/712ZwAnKUM pic.twitter.com/vjjrHEdpg0 — Edgar Golubey (@Edgargolubey) June 8, 2020

​ومن أن يتم تطبيق تلك الخدمات في "غوغل مابس" لمستخدمي التطبيق في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووعدت شركة "غوغل" أن يتم توسيع تلك الخدمة لدول أكثر في الفترة المقبلة.

وسيتلقى المستخدمون في الدول المذكورة رسالة عبر "خرائط غوغل" تفيد بالخدمات العامة التي تم تعليقها.

وسيظهر في صفحة الاستكشاف عند تحديد خيار النقل العام، الوسائل المتاحة، والحافلات والقطارات التي تعمل في الوقت الحالي.

كما سيتلقى السائقون أيضا تنبيهات بشأن القيادة عند عبور الحدود الدولية، والقيود الموجودة في الدولة التي تتجه لها.

COVID-19 has made getting around more complicated. We're helping you get from A to B with new features that alert you to important information and allow you to safely avoid crowds on public transit → https://t.co/UbvQy9ihcC pic.twitter.com/1LozSND3WL — Google Maps (@googlemaps) June 8, 2020

​كما سيتيح تطبيق "غوغل مابس" خدمة التنقل إلى المرافق الطبية، وإذا كان يمكن لتلك المرافق إجراء اختبارات "كوفيد 19" من عدمها، كما أنها تطلب منك معلوماتك لتوجهك إلى المكان الصحيح حسب حالتك الطبية.

وتطرح "غوغل" ميزة أخرى جديدة للمساعدة على التخطيط لرحلتك، وكيفية تجنب التجمعات الضخمة قدر الإمكان.