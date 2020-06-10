"تويتر" تطلق رسميا خدمة مقتبسة من "إنستغرام"... تختفي بعد 24 ساعة

أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميا تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستغرام" و"سناب شات".

وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة، وفق موقع "تايمز نيوز ناو" بإمكانية نشر قصص على تويتر أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.

ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحة لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

Testing, testing…

We’re testing a way for you to think out loud without the Likes, Retweets, or replies, called Fleets! Best part? They disappear after 24 hours. pic.twitter.com/r14VWUoF6p — Twitter India (@TwitterIndia) June 9, 2020

​ ولن يسمح حتى الآن لمستخدمي تويتر بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.

ولتشغيل تلك التقنية عبر تويتر يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.

وكانت "تويتر" قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميا.