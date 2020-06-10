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    الشيكولاتة في عيد الحب

    لن تتخليها... 7 أطعمة تقلب موازين الحياة الزوجية

    © Sputnik . Igor Russak
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    يعتبر استقرار الحياة الزوجية اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمعات وبناء أسرة سليمة وسعيدة، لكن الكثيرين لا يعلمون أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم أيضا في تحسين الحياة الأسرية من خلال تعزيز العلاقة الزوجية.

    وتعتبر الحياة العاطفية بين الزوجين من اللبنات الأساسية لاستقرار الرابط الأسري وتماسك العائلة، وأشارت عدة أبحاث علمية حول دور بعض الوجبات الغذائية في تعزيز الرابط العاطفي بين الزوجين.

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    وأشارت الأبحاث إلى احتواء بض الأطعمة على معززات ومواد وعناصر من شأنها زيادة القدرة الجنسية الدى الزوجين، ما يدخل السعادة على حياتهما الخاصة.

    وبحسب صحيفة "healthline" الطبية المتخصصة في الصحة والغذاء، يتواجد في المائدة اليومية عدة أصناف من شأنها أن تعزز الحياة العاطفية، بعضها في متناول الجميع ورخيص الثمن، وبعضها لا يتوقعه أحد، وهي:

    اللحوم

    أكدت الصحيفة على ضرورة دمج أنواع مختلفة من اللحوم في النظام الغذائي لتعزيز الصحة الجنسية لدى الزوجين، وأشارت إلى أن لحوم البقر والدجاج ولحوم الخنزير تحتوي على عناصر الكارنيتين والأرجينين والزنك، بالإضافة إلى "Carnitine" و "L-arginine" وهي من الأحماض الأمينية التي تحسن تدفق الدم.

    وبحسب مركز "NYU Langone" الطبي، يعد تدفق الدم السليم والقوي من أهم المؤشرات على الاستجابة الجنسية السليمة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

    المحار

    يعلم الكثيرون عن المحار وخصائصه المميزة، لكن بحثا مشتركا أجري عام 2005 للجمعية الكيميائية الأمريكية أكد أن المحار والمأكولات البحرية والاسكالوب تحتوي على مركبات ترفع مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين، وهي أساس الصحة الجنسية لدى الزوجين.

    والمحار أيضا من المصادر الجيدة للزنك، والذي يساعد على تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية لدى الذكور والإناث.

    الأسماك

    أشارت الدراسات إلى احتواء سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، قد تكون الأسماك ذات اللحم الوردي، وكذلك التونة والهلبوت، هي المفتاح لتحسين حياتك العاطفية.

    وتساعد أوميغا 3 في منع تراكم اللويحات في الشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

    استبدل الشوكولاتة بالمكسرات

    يظن الكثيرون أن الشوكولاتة هي مفتاح قلوب الفتيات، لكن الصحيفة أكدت أن الشوكولاتة لا يمكنها القيام بما تقوم به المكسرات، وأشارت إلى أن الوجبة الأكثر صحية للحياة العاطفية من الشوكولاتة هي القليل من المكسرات.

    وأكدت الصحيفة أن المكسرات مليئة بالزنك والأرجنين التي تعزز تدفق الدم، لذلك نصحت باستبدال الشوكولا بالكاجو والمسرات المختلفة والبذور مثل بذور اليقطين وبذور دوار الشمس والبندق والفول السوداني.

    التفاح

    تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا، هذه المقولة صحيحة إلى حد ما، لكن التفاحة التي نشاهدها دائما على المائدة ولا نكترث لتناولها تحتفظ في داخلها بسر كبير.

    ويعتبر التفاح والتوت والكرز والبصل والعنب الغامق، من المواد الغنية بالكيرسيتين. وهي مادة مضاد للأكسدة، والفلافونويد والتي تقدم عددًا من الفوائد الصحية.

    ويلعب الكيرسيتين دورًا رئيسيا في السيطرة على أعراض التهاب البروستات والتهاب المثانة الخلالي (IC)، ويعزز الدورة الدموية.  

    تلسكوب متري في مرصد كوروفك الفلكي التابع لجامعة الأورال الفيدرالية
    © Photo / Press Office of the Ural Federal University
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    الثوم

    هل حذرتك زوجتك من تناول الثوم؟ إذا، يجب عليها مراجعة معلوماتها، مع القليل من التضحية بسبب رائحته الكريهة، حيث أشارت الدراسات إلى أن الثوم من العلاجات الطبيعية لمرضى ارتفاع ضغط الدم ويساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

    وتساعد الخصائص المضادة للتخثر على ضمان تدفق الكثير من الدم إلى أجهزة التناسل، وينصح خبراء الصحة الأزواج بتناوله بشكل دوري.

    النبيذ الأحمر

    أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة الطب الجنسي الأمريكية إلى أن النبيذ الأحمر من أهم العناصر بالنسبة للنساء، حيث يحتوي النبيذ الأحمر على مادة كيرسيتين، والتي قد تكون مسؤولة عن الاستجابة الإيجابية، ولاحظ الباحثون أن شرب النبذ الأحمر له نتائج مختلفة تماما عن باقي المشروبات الكحولية.

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    الكلمات الدلالية:
    الحياة الزوجية, الجنس, صحة, طعام
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