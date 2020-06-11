العثور على تنانين وحيد القرن التي لم تشاهد منذ أكثر من مائة عام... صور

اكتشف العلماء سحلية وحيد القرن في جزيرة سومطرة، لم ير علماء الأحياء مثلها منذ 130 عاما تقريبا، حسب موقع ScienceNews.

في نهاية القرن الثامن عشر، أحضر الباحث الإيطالي إليو موديلياني، إلى متحف التاريخ الطبيعي في جنوة زواحف غير عادية مع قرن على طرف أنفها. في وقت لاحق، تم تسمية الزواحف على شرف العالم سحلية موديليان (Harpesaurus modiglianii)، أو تنين وحيد القرن.

Носорогие драконы (ящерицы Harpesaurus modiglianii) на протяжении 130 лет ни разу никому не встречались. Считалось, что они вымерли. И неожиданно в Индонезии был найден живой представитель.https://t.co/fSUEWo1LAshttps://t.co/mrs9rAztdC — Лисякина (@rh_pateline) June 10, 2020

في عام 2018، عثر عالم الأحياء تشايروناس أدها بوترا، على زواحف ميتة في منطقة سومطرة الجبلية مع زائدة مميزة على وجهها. قبل ذلك، افترض بعض العلماء أن الأنواع قد انقرضت بالفعل.

Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет pic.twitter.com/BGBLp69Dd5 — Feer Steinberger (@ukedaar) June 10, 2020

بعد ذلك، ذهب بوترا مرة أخرى إلى الجزيرة ليجد ممثلين حيين لـHarpesaurus modiglianii. كان عالم الأحياء محظوظًا، ووجد على إحدى الأشجار سحلية خضراء زاهية. قام العالم بقياس الحيوان وتصويره وشاهد سلوكه قبل إطلاقه في البرية.

مقارنة بالحيوان الذي تم تقديمه في متحف جنوة، كان تنين وحيد القرن الحي له لون مشرق، والذي يختلف اعتمادًا على النباتات المحيطة.