هل من الخطر استخدام شاحن شخص آخر لهاتفك الذكي

أعلن ميخائيل كوغان، رئيس قسم البحوث التحليلية في الكلية العليا للإدارة المالية، أن استخدام شاحن شخص آخر يمكن أن يضر بالهاتف الذكي نفسه ويمنح المحتالين حق الوصول إلى بياناتك الشخصية والمعلومات المالية المهمة.

وقال الخبير لوكالة "برايم": "ينصح العديد من الخبراء الفنيين باستخدام شواحن أصلية بدلاً من النسخ الصينية الرخيصة، التي قد تختلف في الجهد ونطاق الجهد والتردد. لا يمكن للشاحن المزيف أن يثير خطر الحريق فحسب، بل يضر أيضًا بالهاتف الذكي أو البرامج التي تراقب مستوى شحن الأداة".

كما أن الشاحن "غير الأصلي" يمكن أن يمثل نوعًا مختلفًا تمامًا من المخاطر. تمامًا مثل شبكات wifi العامة، يمكن أن تصبح أجهزة الشحن بوابة للمتسللين للوصول إلى الأدوات الإلكترونية.

في الوقت نفسه، يلاحظ الخبير أنه لا ينبغي أن نرى تهديدا في إقراض الشواحن للأصدقاء، الذين نعرفهم جيدًا، أو بالعكس طلب الشاحن منهم.