طبيبة تقدم نصائح للتخلص من الشيب

أعلنت طبيبة علاج الشعر، أولغا كوخاس، أن محاربة الشيب باقتلاع الشعر الأبيض لا معنى لها، بدلا من ذلك يجب أن تجرب طريقة أكثر علمية.

لا يفاجئ الشيب المبكر اليوم أي شخص. تشرح أولغا كوخاس أن الحياة الحديثة مليئة بالضغوط، التي تجعل الشيب يظهر لدى الناس في وقت مبكر. يحاول الكثير التعامل مع هذه العملية. الطريقة الأبسط ولكن غير الفعالة هي إزالة الشعر الذي تغير لونه.

وقالت الطبيبة لوكالة "سبوتنيك": "كثير من الناس يقتلعون الشعر الأبيض، على أمل أن لا تظهر شعيرات جديدة. هذا بالطبع ليس كذلك. إذا بدأت عملية الشيب، فستكون تدريجية أو عدوانية تمامًا في المواقف العصيبة. الإجهاد يؤثر على تشنج الأوعية الدموية، يحدث خلل في الدورة الدموية وتتوقف الخلايا عن العمل بشكل صحيح. أكثر الناس الذين يعانون من الإجهاد لديهم أعراض الشيب المبكر للشعر".

يمكنك التخلص من الشعر الأبيض بصبغة الشعر، ومع ذلك، فإنها تعطي تأثيرًا بصريًا فقط.

ولكن هناك أدوات تسمح بتعليق عملية الشيب أو إبطائها. وأضافت الطبيبة، إنها حقيقة ليست عالمية ولا تعمل إلا في حالات معينة.

وأشارت كوخاس إلى أنه "على خلفية نقص الحديد، تنخفض كمية النحاس في الجسم. يساهم النحاس في عمل الخلايا المنتجة للصبغة. يمكن منع شيب الشعر إذا تم استخدام مستحضرات الشعر بمحتوى من النحاس. عندما يبدأ الناس في استخدامها، قد يكون هناك تأثير جانبي. عملية الشيب قد تنخفض في حال كان السبب هو نقص النحاس في الجسم".