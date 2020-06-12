ثورة طبية... تنمية مضغة بشرية من الخلايا الجذعية

تمكن العلماء، لأول مرة، من تنمية بنية تشبه إلى حد كبير المراحل الأولى من تطور الجنين البشري في السلوك من الخلايا الجذعية.

ووفقا لمجلة " Nature" العلمية نقلا عن القائم عن الدراسة الأستاذ في جامة كامبريدج، ألفونسو مارتينيز أرياس: "يعد مشروعنا جزء من برنامج التنمية البشرية. وكان من المثير للاهتمام مراقبة العمليات، التي كان من المستحيل مشاهدتها بالعين البشرية، ولم تكن متاحة لإجراء الدراسات عليها".

وأضافت المجلة أن ذلك سيساعد في معرفة أشكال العقم وكيف يحدث، بالإضافة إلى كيفية تطور الأمراض الخلقية لدى البشر.

كما أن التجارب السابقة على أجنة الفئران والقرود، وكذلك تجارب التعديل على الحمض النووي للبويضات، لم تكن نتائجها كافية. ووفقا للعماء، فإن المشروع الجديد لا يتعارض مع المعايير الأخلاقية.

واستنادا إلى الشكل الأول من المضغة، تمكن العلماء من العثور على مجموعات من الخلايا تحتوي على العضلات والجلد والعظام والغضاريف. ومع ذلك، لم تكن هناك خلايا لتكوين الخلايا العصبية.