"البحث بالتواريخ" و"قسم التخزين"... تغيير كلي في تحديث "واتسآب" الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية حديثة أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" بصدد طرح تحديث جديد سيحدث تغييرا كليا في التطبيق عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" ستضيف ميزات جديدة في إصدارها الجديد المرتقب.

وجاءت تلك الميزات عبر "واتسآب" على النحو التالي:

- البحث عبر التاريخ:

تتيح إمكانية البحث عن أي محتوى داخل الرسائل والدردشات المختلفة حسب التاريخ الذي يحدده المستخدم.

سيتم وضع أيقونة البحث الجديدة عبر تطبيق "واتسآب" فوق رمز التقويم، وتحديد التاريخ المحدد للبحث.

- قسم التخزين:

وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية عرض الملفات الكبيرة ذات الحجم الأكبر عبر واتسآب في قسم مخصص يمكن لأي مستخدم أن يعثر عليها بسهولة شديدة.

ومن المتوقع أن يتم اختبار وتجربة تلك الميزات الجديدة عبر إصدار "واتسآب بيتا" حاليا، على أن يتم دمجها في التطبيق الأساسي من "واتسآب" في وقت لاحق عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".