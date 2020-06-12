العلماء يكتشفون تماسيح تمشي كالبشر... صور

اكشف فريق بحثي علمي في جامعة "شينجو" في كورويا الجنوبية بالتعاون مع علماء في جامعة "كولورادو" الأمريكية، مجموعة من الآثار الأحفورية لتماسيح قديمة جدا، عاشت قبل ملايين السنين، لكنها تميزت بصفة غريبة لا تتوفر لدى مثيلاتها في عصرنا الحالي.

ووجد فريق علمي بحثي مجموعة من المسارات الأحفورية محفوظة بشكل رائع في كوريا الجنوبية بقيت آثارها في رواسب بحيرة من العصر الطباشيري.

وتركت مجموعة من التماسيح آثارا لأقدامها يبلغ طولها حوالي 18 إلى 24 سنتيمترا بين الرواسب الطينية المتحجرة عاشت قبل 110 إلى 120 مليون سنة قبل الآن.

وبحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية، فإن هذا الاكتشاف يغير مفهومنا عن التماسيح الحالية التي تعيش في وقتنا الحالي.

وجاء في الدراسة "يميل الناس إلى التفكير في أن التماسيح هي حيوانات لا تفعل الكثير، فهي متكاسلة الحركة، تبقى طوال اليوم مسترخية على ضفاف الأنهار في أكثر من مكان حول العالم، لكن هذا المفهوم يختلف بعد نتائج هذا البحث".

وقال مارتن لوكلي، الأستاذ الفخري في جامعة "كولورادو" في الولايات المتحدة، في تصريح للصحيفة: "هذه التماسيح، في حال كانت ذات قدمين، فهي تشبه النعامة أو ديناصور تيريكس".

120 million years ago, giant crocodiles walked on two legs in what is now South Korea https://t.co/cyqqtR5kMx pic.twitter.com/FKTMmgufHy — doug moncur (@moncur_d) June 12, 2020

قام البروفيسور لوكلي وزملاؤه بإعطاء هذه التماسيح اسم "Batrachopus grandis" والتي رسمت مسارات بأقدامها على الأرض، تدل على أنها مشت على أقدامها الخلفية، أي على قدمين فقط، كالبشر.

Graphic on a new species thought to be a two legged ancient #ancestor of modern day #crocodiles, which left its #footprints in #SouthKorea, according to a study published on Thursday.#Sharjah24#Sharjah24_graphics#infographic pic.twitter.com/8rIwjNbyfq — الشارقة24 (@sharjah24) June 11, 2020

وأشار الباحثون إلى أن الاعتراف بوجود المخلوقات يعتمد فقط على المطبوعات الأحفورية التي تركتها خلفها. حيث تبدو هذه الأشكال متشابهة إلى حد كبير، وإن كانت أكبر بكثير من البقايا التي تتركها التماسيح التي عاشت في العصر الجوراسي قبل 10 ملايين عام تقريبا.

Lo que se creían pterosaurios gigantes podrían ser cocodrilos de dos patas

Análisis de grandes huellas del Cretácico Inferior en Corea del Sur. https://t.co/VsCasxRbwO pic.twitter.com/EM2mQ165y8 — ECO Actualidad (@wwwDiarioECO) June 12, 2020

وقال البروفيسور لوكلي: "يمكننا رؤية جميع الدلائل (الأحافير) في التلال كما لو أنك تنظر إلى آثار يديك"، وأضاف: "لقد وضعت (التماسيح) قدمًا أمام الأخرى، ويمكنها اجتياز اختبار التوازن، وهي تمشي بخط مستقيم، من دون أن تترك آثارا لأقدام أمامية".

Fossil tracks left by an ancient crocodile that 'ran like an ostrich'

https://t.co/yJpByxRxoW pic.twitter.com/7oLeh5xZzF — AIJES (@aijesnews) June 12, 2020

وقال رئيس الفريق البروفيسور كيونغ سو كيم من جامعة "شينجو" الوطنية للتعليم في كوريا الجنوبية إن عمق الطبعات التي رسمها كعب المخلوق القديم يدعم أيضًا فكرة الوضع الأكثر استقامة".

🚨 Crocodiles walked on two legs 🚨 https://t.co/DschJz698a — Inverse (@inversedotcom) June 11, 2020

وأضاف البروفيسور: "عندما تم دمج هذه العلامات، مع عدم وجود أي علامات لسحب الذيل في الخلف، أصبح من الواضح أن هذه المخلوقات تتحرك بقدمين.

وتابع قائلا: "كانت تتحرك بنفس الطريقة التي يتحرك بها العديد من الديناصورات، لكن آثار الأقدام لم تكن من صنع الديناصورات، الديناصورات وأحفاد الطيور يمشون على الأصابع، أما التماسيح تمشي على أسطح أقدامها تاركة طبعات كعب واضحة، مثل البشر".