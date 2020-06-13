الكشف عن مشروبات ضارة خلال الحر الشديد

كشفت أخصائية التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، عن المشروبات الضارة خلال الطقس الحار والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة لشاربيها.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية عددت الأخصائية الروسية المشروبات التي يجب الابتعاد عنها خلال فترة الحر الشديد، مشيرة إلى أن "بعض المشروبات قد يكون مفعولها عكسي بالنسبة للجسم من خلال تجفيف بعض الأعضاء".

وأشارت سولوماتينا إلى أن أبرز المشروبات الضارة خلال الحر الشديد هي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الغازات، بالإضافة إلى العصير المكون من السكريات والألوان المسبب بإبطاء سير الدم في الأوعية الدموية وخفض الضغط عند البعض.

كما اعتبرت الاخصائية أن المشروبات القهوة المثلجة لها ضرر كبير على الصحة من خلال احتوائها على الكافيين، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية التي تساهم بسحب السوائل من الجسم ما يعرضه إلى الجفاف.

كما للشاي المبرد أثر كبير على الصحة حيث يحتوي على مادة الكافيين التي تسبب الجفاف مما يزيد خطر الإصابة بضربة حرارية.