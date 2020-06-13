دراسة: البويضة تختار الحيوانات المنوية بنفسها

وحاول الباحثون فهم ما إذا كان يتم استخدام هذه الإشارات أثناء اختيار الحيوانات المنوية، حيث تمت دراسة رد فعلها على السائل الجريبي المحيط بالبويضة.

وتبين أن السائل الجريبي يجذب بشكل انتقائي الحيوانات المنوية، وهذه الجاذبية تختلف باختلاف الرجال، حيث يمكن أن تكون أقوى لدى بعض الرجال، وأقل عند البعض الآخر.

ووفقا للخبراء، فإن هذا "الاختيار" يعتمد على الخصائص الفردية للرجل والمرأة، أما الاختيار فتقوم به البويضة. وأضافوا أنه لدى الحيوانات المنوية مهمة واحدة فقط، وهي تخصيب البويضة، ولكن بالنسبة للأخيرة فإن الأفضل لها الحصول على أفضل المواد الوراثية، وفق موقع "the royal society".

ويعتبر العلماء أن هذا الاكتشاف فريد من نوعه، حيث أن نتائج الدراسة ليست مفيدة فقط لفهم أفضل للخصوبة، ولكن يمكن أن تساعد أيضًا في تفسير حالات العقم "التي لا يمكن تفسيرها" عند بعض الأزواج.