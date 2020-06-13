تستطيع التذكر... علماء يضعون "عصبونات دماغية" في رقاقة إلكترونية... صور وفيديو

استطاع مهندسون وعلماء في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا تصميم وتصنيع "دماغ على رقاقة"، أصغر من قطعة صغيرة من الورق.

وتحتوي الرقاقة المصنعة على عشرات الآلاف من المشابك الدماغية الاصطناعية المعروفة باسم "memristors"، مكونة من مواد قائمة على السليكون تحاكي المشابك التي تنقل المعلومات في العقل البشري.

واستعان الباحثون على مبادئ علم المعادن لتصنيع كل عضو في الذاكرة والتي صنعت من سبائك الفضة والنحاس، إلى جانب السيليكون.

وعندما قاموا بتشغيل الشريحة عبر عدة مهام بصرية، تمكنت الشريحة من "تذكر" الصور المخزنة وإعادة إنتاجها عدة مرات، في إصدارات أكثر نقاءً ونظافة مقارنةً بتصميمات الذاكرة الحالية المصنوعة من عناصر غير مخلوطة، بحسب مجلة "sciencedaily" العلمية.

وتظهر نتائج البحث تصميمًا واعدا وجديدا للذاكرة الخاصة بالأجهزة العصبية، وهي إلكترونيات تستند إلى نوع جديد من الدوائر التي تعالج المعلومات بطريقة تحاكي الشبكة العصبية للدماغ، وتشبه وضع العصبونات الدماغية في شريحة إلكترونية.

وبحسب المجلة العلمية، يمكن دمج هذه الدوائر المستوحاة من الدماغ في أجهزة صغيرة محمولة، وستقوم بمهام حسابية معقدة لا يمكن التعامل معها سوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة اليوم.

وبحسب الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جيهوان كيم، فالخبراء يعملون على "بناء أجهزة شبكة عصبية حقيقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحمولة".

وأضاف: "تخيل توصيل جهاز ذو شكل عصبي بكاميرا على سيارتك، وجعلها تتعرف على الأضواء والأشياء واتخاذ القرار على الفور، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت".

Engineers put Tens of Thousands of #Artificial #Brain #Synapses on a Single chip



The design could advance the development of small, #portable #AI devices. MIT engineers have designed a "brain-on-a-chip," with 10s of 1000s of #memristors... https://t.co/7vFuxpBQuK pic.twitter.com/VByJfFRgoe — Tali (@talius) June 11, 2020

وتعمل الذاكرة الجديدة بمثابة الترانزستور في الدارة، لكنها تتفوق عليها من حيث المهام المتعددة، ويشبه عمله إلى حد كبير مشابك الدماغ الوصلة بين عصبين، حيث يتلقى المشبك إشارات من عصبون واحد، على شكل أيونات، ويرسل إشارة مقابلة إلى العصبون التالي.

Researchers from MIT say their new “brain-on-a-chip” design gets us one step closer to that future. A group of engineers put tens of thousands of artificial brain synapses, known as memristors, on a single chip that’s smaller than a piece of confetti.https://t.co/ySvZlkrO4O — MetricSmart (@WisdomChannel) June 9, 2020

وينقل الترانزستور في الدارة التقليدية المعلومات عن طريق التبديل بين قيمة من قيمتين 0 و1 والقيام بذلك فقط عندما تكون الإشارة التي يستقبلها، في شكل نبضة تيار كهربائي، ذات قوة معينة. في المقابل يعمل "Memristor" على طول شبكة التدرج يشبه إلى حد كبير المشبك في الدماغ. تختلف الإشارة التي ينتجها حسب قوة الإشارة التي تستقبلها، وهكذا يمكن لذاكرة واحدة أن يكون لها العديد من القيم، وبالتالي تنفيذ مجموعة أوسع بكثير من العمليات من الترانزستورات الثنائية.