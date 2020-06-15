5 طرق يمكن من خلالها تعزيز الجهاز المناعي ومواجهة "الفيروسات المميتة"

قدمت أخصائية التغذية، في مركز خدمات الرعاية الصحية الشخصية bioniq، كلاريسا لينهير، نصائحها المهنية حول كيفية تحسين النظام المناعي، ليكون لدى المصاب بفيروس "كورونا" أفضل فرص للشفاء.

وحسب صحيفة "إكسبرس"، نصحت أخصائية التغذية، بتناول وجبة إفطار متوازنة، تشمل خبز حبوب الجودر المغطى بالسلمون والأفوكادو، بالإضافة إلى عجة البيض أو الزبادي المغطى بالشوفان والمكسرات".

وأكدت أن "الإفطار هو أيضا وقت رائع لأخذ مكملات تدعم المناعة"، مثل تلك التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، بما في ذلك الزنك وفيتامين (د 3) و(ك2) و(س).

كما أشارت لينهير إلى أن 70% من الخلايا المناعية لدينا تتواجد في الجهاز الهضمي، ومن أجل الحصول على أمعاء صحية وبكتيريا جيدة مزدهرة، توصي أخصائية التغذية بالأطعمة المخمرة، موضحة أن "التخمير هو عملية غذائية حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والبكتيريا بتفكيك السكريات الموجودة في الطعام".

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت لينهير "نوم الليل الجيد بمدة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات"، معتقدة أن النوم الجيد "يعزز قدرة الخلايا التائية على مكافحة المرض".

وأضافت لينهير: "أظهرت دراسة حديثة أن ليلة واحدة فقط من أربع ساعات من النوم تستنفد الخلايا المقاتلة الطبيعية في الجسم بنسبة 70%"، وأوصت بتناول الكافيين في موعد لا يتجاوز الساعة 3 مساء.

كما ذكّرت اختصاصية التغذية أن "التمرين يعزز الدورة الدموية التي بدورها تحرك الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء"، مؤكدة أن "هذه الخلايا مسؤولة عن الكشف عن الفيروسات ومهاجمتها، وهذا يشير إلى أن جهاز المناعة الخاص بك سيكون أكثر استعدادا لمحاربة جسم غريب، مثل فيروس كورونا".

وفي الختام، نصحت لينهير بالتركيز على لترين من الماء يوميا، واستبدال المشروبات التي تحتوي على الكافيين بشاي الأعشاب، مثل الليمون والزنجبيل، مؤكدة أن "هذه أيضا طريقة رائعة "لتقليل الالتهاب"، وهي طريقة مفيدة للصحة.