"غوغل" تؤجل مجددا إطلاق هاتفها "بيكسل 4 أيه"

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "غوغل" أجلت إطلاق "بيكسل 4 أيه" إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وكانت تقارير عديدة في أوائل أبريل/نيسان الماضي قد سربت الشكل المتوقع لهاتف "بيكسل 4 أيه".

وتوقعت مصادر سابقة أن يتم إطلاق "بيكسل 4 أيه" في يوليو أو أغسطس المقبلان، ولكن يبدو أنه لن يتم إطلاقه قبل 22 أكتوبر المقبل.

وكشفت مصادر عديدة أن "غوغل" ستجهز ألوان جديدة من "بيكسل 4 أيه" أبرزها اللون الأزرق الفاتح.

من المتوقع أن يكون هاتف "بيكسل 4 أيه" بذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ومعالج من نوع "سنابدراغون 730" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.

وسيأتي "بيكسل 4 أيه" بشاشة من نوع "أوليد" بقياس 5.81 بوصة بدقة "FHD+" وبكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميغابيكسل وكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بقدرة 3.080 ميلي أمبير في الساعة.