"إنستغرام" تطور خوارزميات لرصد "العنصرية والتحرش"

كشفت منصة التواصل المصور "إنستغرام" أنها طورت خوارزميات ومنظومات جديدة يمكنها رصد العنصرية والتحرش ضد فئات معينة من المجتمع وبالأخص السود.

وأطلقت "إنستغرام"، وفقا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تلك الخوارزمية الجديدة اسم "الظل المحظور"، والتي تسمح بتوفير سياسات تحقق خاصية يمكنها تعقب محاولات التحرش بالسود وسعي بعض الحسابات لكتم الأصوات المعارضة للسياسات العنصرية الأمريكية.

ووعد رئيس إنستغرام، آدم موسيري، بمعالجة كافة أوجه عدم المساواة في كيفية تعامل الشركة مع التحرش والتحقق وتوزيع المحتوى والتحيز الخوارزمي عن طريق تلك الخوارزمية الجديدة.

2/ Addressing the feedback we get has always been an integral part of how we work, and has helped us build a better Instagram for everyone. We’re going to focus on four areas: • Harassment • Account verification • Content distribution • Algorithmic bias — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 15, 2020

​وأشار موسيري إلى أن العمل على تلك الخوارزمية سيستغرق بعض الوقت ليتم تفعيلها لكل مستخدمي "إنستغرام".

وأوضح تطبيق "إنستغرام" أن هناك خطوات لجعل العملية "شاملة" قدر الإمكان، حتى لا يكونوا عرضة للمحتالين والانتهازيين.

ومن المقرر أن تطرح شركة "فيسبوك" تحديثا مخصصا لتطبيق "إنستغرام"، والذي سيسمح بعدم تعقب حسابات ذوي البشرة السمراء من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.