"مايكروسوفت" تحدد موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حددت موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة الذي أطلقت عليه اسم "سرفس ديو".

وكانت مايكروسوفت قد أجلت لأكثر من مرة إطلاق هاتفها الذي تأمل أن يحقق رواجا كبيرا في عالم الهواتف القابلة للطي، خاصة وأنه يأتي بفكرة مختلفة تماما.

ورجحت مصادر، لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن يتم إطلاق جهاز "مايكروسوفت سرفس ديو" في وقت مبكر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

So basically a surface duo right? pic.twitter.com/q6L18GH6zS — Arman Fa (@Arman021) June 15, 2020

​ولن يعمل هاتف مايكروسوفت الجديد بنظام "ويندوز فون" بل سيعتمد على نظام تشغيل "أندرويد" حتى يحقق الشعبية والرواج المتوقع.

وعجلت الشركة الأمريكية من الإعلان عن هاتفها "سرفس ديو"، ليكون قبل إعلان شركة "سامسونغ" عن هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد 2"، المتوقع أن يتم الكشف عنه يوم 5 أغسطس/ آب المقبل.

You mean like the Microsoft Surface Duo? Photo is from @9to5Google pic.twitter.com/IGVUrGdKC9 — Izzat Zakwan (@Izzat_Zakwan96) June 15, 2020

​ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت في وقت لاحق أيضا عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الأشهر في العالم للحواسيب المحمولة والشخصية "ويندوز 10 إكس".