دراسة صادمة: كورونا ينتشر من خلال العينين... إليك طرق الوقاية

يعتقد العلماء أن التقاط عدوى "كوفيد-19" يحدث في الغالب من خلال الأنف والفم، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أنه من الممكن الإصابة بالفيروس من خلال العينين.

وتشير الدراسة المنشورة في دورية "لانسيت" الطبية إلى أنه "من الممكن الإصابة بمرض (كوفيد-19) ممن خلال عينيك، لكن تعتبر مخاطر التقاط العدوى ضئيلة، ولكن يجب مراعاتها اعتمادا على بيئتك".

ويشرح الدكتور استيبان ديلبيلار-موراليس من مركز بايستات الطبي، أن "الكثير من الناس لا يدركون أن هناك صلة صغيرة بين أعيننا وأنفنا، وذلك أنه عند البكاء يحدث استنشاق لينتقل الفيروس إلى الأنف، وهذه هي الطريقة التي يمر بها في مجرى الهواء وكيف يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي".

وبحسب موقع "ماني توكس نيوز"، يقول الأطباء أنهم يعتقدون أن فيروس "كورونا" التاجي من الممكن أن يدخل الجسم من خلال الأغشية المخاطية التي تغطي الأجزاء البيضاء من العين.

طريقة أخرى للإصابة بالفيروس عن طريق العينين، وهي بلمسهما بعد لمس سطحا ملوثا بالمرض، مثل مقبض الباب، كما يوضح الدكتور فيرال جوثاني ، أستاذ مساعد في طب العيون والعلوم البصرية في كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك.

ويمكن حماية العينين بثلاثة طرق هي:

لا تلمس عينيك: تخلص من هذه العادة السيئة من لمس الأنف والفم والعين.

النظارات الطبية: ينظر الملايين إلى ارتداء النظارات على أنها مصدر إزعاج ضروري يساعدنا على الرؤية بشكل أفضل، لكن هذه النظارات يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ضد الفيروس.

لا يقتصر الأمر على أن النظارات تشكل حاجزا أمام الجراثيم، ولكن ارتداءها قد يجعلك أقل عرضة للمس العين.

العدسات اللاصقة: الأشخاص الذين ينسون غسل أيديهم جيدا قبل خلع أو وضع العدسات اللاصقة معرضون لخطر الإصابة بالفيروس، لذا إذا كنت تخطط للمس العدسات اللاصقة اغسل يديك جيدا أولا.