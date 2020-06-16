احذر المصباح المنزلي... أداة جديدة للتنصت على الأشخاص... فيديو

تمكن علماء إسرائيليون من تطوير طريقة جديدة للتنصت من خلال تحويل الضوء إلى إشارة كهربائية، ومع ذلك تتطلب التقنية الجديدة مزيدا من التحسين والتطوير.

وأطلق العلماء على اختراعهم اسم "Lamphone"، حيث تمكنوا من سماع ما يدور في الغرفة باستخدام كمبيوتر محمول وتلسكوب.

وتصل مسافة التنصت إلى عدة مئات من الأمتار. ومع ذلك، عند تسجيل الإشارات الصوتية يمكن ملاحظة ذلك من قبل الأشخاص الجالسين في الغرفة، حيث يتطلب التنصت تحريك المصباح الكهربائي للأمام وللخلف.

ووفقا للدراسة، فإن الموجات الصوتية تخترق المصباح وبعد ذلك تبدأ في تحريكه قليلا، وللاستماع إلى ما يدور في الغرفة، يجب أن يكون المصباح في مجال الرؤية.

وخلال التجربة، تمكن العلماء من الاستماع إلى ما يدور في غرفة تبعد عدة مباني. ومع ذلك من غير المعرف إلى أي مدى ستكون كفاءة التقنية في حال كانت الغرفة تحتوي على مصدر ثابت للضوء.