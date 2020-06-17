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    الشمام

    منها ضغط الدم والمناعة... 10 فوائد سحرية لـ "كنز الفيتامينات" بطيخ العسل "الشمام"

    © Photo / JillWellington
    علوم
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    يتوفر البطيخ أو الشمام في جميع أنحاء العالم ويمكن تناوله بمفرده أو استخدامه في الحلويات والسلطات والوجبات الخفيفة وبعض أنواع الشوربات.

    ويتميز الشمام بمذاقه العسلي الشهي والجاذب للكثيرين، لكنه بالإضافة إلى ذلك يوفر الكثير من الفوائد الغنية جدا للإنسان.

    وحددت مجلة "healthline" المتخصصة بالصحة والغذاء، 10 فوائد رائعة وسحرية للشمام أو بطيخ العسل كما يطلق عليه البعض، وهي:

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    كنز من الفيتامينات والمعادن

    يمكن القول إن الشمام هو عبارة عن صندوق أصفر مليء بالمغذيات المتنوعة التي يحتاجها الجسم، وبحسب خبراء الصحة يحتوي كوب واحد من عصير الشمام (177 غرام) حوالي 64 سعرة حرارية و16 غرام من الكربوهيدرات و1.4 من الألياف و1 غرام من البروتين لكن المميز هو عدم احتوائه على أي نسب من الدهون.

    ويقدم الشمام فيتامين "ج" بنسبة 53% من الاستهلاك اليومي وفيتامين "ب" بنسبة 8% وحمض الفوليك بنسبة 8% وفيتامين "ك" بنسبة 6% والبوتاسيوم بنسبة 12% والمغنيسيوم بنسبة 4%، بالإضافة لمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين وفيتامين "أ" والفيتوين والكريسيتين.

    خفض ضغط الدم

    بشكل عام يرتبط النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

    ومن المعروف أن النظام الغذائي منخفض الصوديوم وتناول كمية كافية من البوتاسيوم يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تنظيم ضغط الدم. ولأن البطيخ يعتبر فاكهة منخفضة الصوديوم ويشتمل على نسب من البوتاسيوم، فهي قد تساعد بالحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

    مغذيات لصحة العظام

    يحتوي شمام العسل على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لإصلاح وترميم العظام والحفاظ على قوتها ومتانتها، بما في ذلك حمض الفوليك وفيتامين "ك" والمغنيسيوم، والبطيخ مصدر جيد للفولات حيث يحتوي كوب واحد على 177 غراما من الفولات ويوفر 8% من حاجة الجسم.

    ويشارك فيتامين "ك" في إنتاج بروتين هيكلي رئيسي في العظام يعرف باسم أوستيوكالسين، لذلك فإن تناول كمية كافية من فيتامين "ك" ضروري للعظام الصحية. 

    ضبط السكر في الدم 

    تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول بعض أنواع الفاكهة، مثل البطيخ، قد يعزز انتظام مستويات السكر في الدم.

    ووجدت دراسة حديثة طبقت لمدة 7 سنوات، أجريت على نصف مليون شخص أن أولئك الذين يستهلكون الفاكهة الطازجة يوميًا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 12%، مقارنة مع أولئك الذين نادرًا ما تناولوا الفاكهة.

    وتم منح المشاركين الذين يعانون بالفعل من مرض السكري في بداية الدراسة، البطيخ الأصفر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، ما أدى لخفض خطر الإصابة بمضاعفات صحية تتعلق بمرض السكري بنسبة تصل من 13 إلى 28% بالإضافة إلى انخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17%.

    غنية بالإلكتروليتات والمياه

    يعتبر الشمام من الأطعمة الغنية جدا بالمياه، لذلك هي مصدر رائع للحصول على ترطيب فعال وصحيح للجسم، ويحتاج الجسم أيضا إلى الشوارد.

    ويحتوي البطيخ على 90% من الماء بالإضافة لاحتوائه على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم.

    يدعم البشرة الصحية

    تشير الدراسات إلى أن تناول البطيخ قد يدعم البشرة الصحية بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سي" بالإضافة إلى فيتامين "ج".

    ويعتبر تناول فيتامين "ج" بشكل مستمر من العوامل المهمة والضرورية لإنتاج الكولاجين المناسب للجسم، وهو بروتين هيكلي رئيسي حيوي لإصلاح والحفاظ على أنسجة بشرتك بالإضافة إلى أنه مضاد قوي للأكسدة ما يعزز هذا الدور.

    يعزز جهاز المناعة 

    يعتبر فيتامين "سي" من أهم الفيتامينات التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز المناعة، ويتطلب جهاز المناعة البشري المعقد مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ليعمل بشكل صحيح، لكن فيتامين "سي" هو مكون رئيسي وهام لعمله.

    ويوفر كوب واحد من عصير البطيخ (177 جرامًا) أكثر من نصف حاجة الإنسان لفيتامين "سي"، ما يجعلها وجبة رائعة يجب إضافتها إلى المائدة.

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    يعزز عملية الهضم السليم

    يحتوي شمام العسل على الألياف، وهي مادة غذائية معروفة لها علاقة بتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويؤدي تناول كمية كافية من الألياف الغذائية إلى إبطاء الاستجابة لسكر الدم وتعزيز انتظام الأمعاء ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

    يدعم الرؤية وصحة العين

    يقدم البطيخ اثنين من أهم مضادات الأكسدة القوية، وهي اللوتين وزياكسانثين، وتعتبر هذه المركبات كاروتينويد معروفة جيدًا بدعم صحة العين ومنع تطور فقدان الرؤية المرتبط بالعمر.

    وتشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المواد المضادة للأكسدة، مثل البطيخ، بانتظام قد يدعم وظيفة العين مدى الحياة.

    واسع الانتشار

    يعتبر البطيخ من الفواكه المتوفرة والمنتشرة بكثرة، وهو متاح على نطاق واسع، لذلك اختر البطيخ الناضج، لأن البطيخ المقطوف مبكرا لا يقدم هذه الفوائد.

    بالإضافة لكل ذلك، يمكن إضافة البطيخ إلى مجموعة واسعة من الأطباق، بما في ذلك، السلطات، حيث تقطع إلى قطع صغيرة وتضاف إلى السلطة المفضلة لديك، أو الحلويات، عن طريق هرس البطيخ واستخدامه كقاعدة للمثلجات أو الآيس كريم، أو الإفطار حيث تقدّم شرائح البطيخ مع الجبن وتمزج في العصير. كما يمكن مزجها مع الشوربة وإضافتها إلى المقبلات.

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