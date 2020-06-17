تسجيل
12:04 GMT17 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الكشف عن سرطان البروستاتا

    دراسة تكشف عن الجين الدهني الذي يغذي سرطان البروستاتا

    © Sputnik . Сергей Гунеев
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103741/91/1037419191_0:114:3236:1934_1200x675_80_0_0_9be6652a10ee6879d4254fab04423845.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202006171045741683-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7/

    كشفت دراسة علمية حديثة عما وصفته بـ"الجين" الدهني المنظم الذي يغذي سرطان البروستاتا.

    وأوضحت الدراسة الجديدة المنشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الباحثين حددوا البروتين والجين المنظم للدهون، الذي ينقل ما أطلقوا عليها "القوى الخارقة" إلى خلايا سرطان البروستاتا، ما يتسبب في انتشارها بقوة ويؤدي إلى تدهور صحة الشخص وربما وفاته.

    فيتامين د
    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    هل يساعد فيتامين "د" في منع الإصابة بالسرطان؟

    وتم إجراء الدراسة من قبل باحثين من مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان من قسم علاج الأورام بالإشعاع وعلوم الإشعاع الجزيئي وتم الإبلاغ عن نتائجها في مجلة أبحاث السرطان الجزيئي.

    وكشفت الدراسة المقامة حول خلايا سرطان البروستاتا البشرية وخطوط الخلايا اللحمية، أنه عندما تمت إزالة البروتين المنظم للدهون، المسمى CAVIN1، من الخلايا اللحمية - خلايا النسيج الضام داخل الأورام وحولها - لم تعد الخلايا تستخدم الدهون.

    بدلاً من ذلك، تتغذى الخلايا السرطانية على الدهون في البيئة، وتستخدمها كوقود، بما في ذلك صنع الهرمونات التي تغذي السرطان.

    ونقل الموقع عن ماريكي لايهو، البروفيسور ومدير قسم علوم الإشعاع الجزيئي وأستاذ علم الأورام الإشعاعي وعلوم الإشعاع الجزيئي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، وكبير مؤلفي الدراسة، قوله: "نحن نعلم أن السلوك العدواني للأورام، مثل النمو السريع والانبثاث، لا يحدث بمفرده، لذلك أردنا معرفة دور البيئة الدقيقة للورم، وتحديدًا التفاعل بين خلايا أورام البروستاتا والخلايا اللحمية، في زيادة نمو السرطان".

    في تجارب خط الخلية البشرية، عندما أخذ الباحثون CAVIN1 بعيدًا عن الخلايا اللحمية التي تسمى الخلايا الليفية، لم تعد الخلايا اللحمية تستخدم الدهون، وتم محاصرة الخلايا السرطانية.

    ويقول جين ييه لو، المؤلف الأول للدراسة والباحث في قسم علاج الأورام بالإشعاع: "نتيجة لذلك الوجود للجين، تصرفت الخلايا السرطانية بقوة أكبر، وأظهرت سلوكًا غازيًا ونقليًا، ومجرد الوصول إلى الدهون أعطى خلايا الورم المزيد من القوة. الورم هو نفس الورم، لكن سلوك الورم يتغير".

    ووصفت الدراسة النتائج بأنها "لافتة للانتباه"، لأنه تدرك أن كمية الدهون ونوعيتها مهمة للغاية في كيفية تحويل الخلايا إلى مستوى منخفض من التهديد لانتشار الورم الخبيث.

    وأوضحت الدراسة أن اكتشاف ذلك الجين لأول مرة في متلازمة الحثل الشحمي البشري، وهو اضطراب يمنع امتصاص الدهون، ويترك المتضررين غير قادرين على تكوين خلايا دهنية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ولكن الدراسة أظهرت أن عدم تكوين تلك الخلايا يمكن أن يساعد على الإبطاء من انتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

    انظر أيضا:

    طبيب: أعراض السرطان وفيروس كورونا مماثلة
    حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
    من التهاب الجيوب الأنفية وحتى السرطان... 5 مخاطر صحية للعطور
    هل يساعد فيتامين "د" في منع الإصابة بالسرطان؟
    الكلمات الدلالية:
    دهون, أدوية سرطان, مرض السرطان, ورم سرطاني, السرطان, سرطان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جسر موسكوفوريتسكي على خلفية الحجر الأبيض للكرملين
    موسكو 2259... كيف رأى رسام عاصمة المستقبل
    ألمانيا ترد على تهديدات ترامب سحب جنوده من ألمانيا
    برلين ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك