ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم بكثرة

قالت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة سفيتلانا فوس، إن "تناول الثوم يؤثر على القلب والأوعية الدموية بشكل إيجابي، كما يحسن عمل الجهاز الهضمي ويزيد من مناعة الجسم".

وأكدت خبيرة التغذية الروسية أن "الثوم يحتوي على مركب أليسين الذي يحتوي على مركبات الكبريت العضوية، وهي مضادة للبكتيريا والفطريات"، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يتم تناول الثوم طازجا كما هو، لأنه في حال تم طبخه يفقد جزءا من فوائده المختلفة، وكلما زاد فترة تعرضه للحرارة فقد خصائص أكثر.

وأضافت في الوقت ذاته، أن "كل فوائد الثوم الكبيرة لا تعني أن تتناول الثوم بشكل كبير وبلا حساب"، مؤكدة أنه يحتوي على زيوت طيارة ومركب أليسين، وهي تسبب تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والمرارة والمجاري البولية.

وأوضحت أن "تناول الثوم بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، كما أن الكثيرين يمتنعون عن تناوله أيضا بسبب رائحته الحادة".