6 طرق للتخلص من الرغبة بتناول الحلويات

وجهت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يانا إيفانوفا، نصيحة باتباع 6 طرق، للتخلص من تناول الحلويات، مؤكدة أن الكثير يدمنها على الرغم من أنهم يعلمون جيدا أنها تلحق الضرر بالجسم وتسبب زيادة الوزن.

وقالت خبيرة التغذية الروسية ، إنه "يجب أن يبدأ النهار بتناول وجبة غنية بالبروتينات، لأنه كلما قلت نسبة الكربوهيدرات في وجبة الفطور، يتم توفير المزيد من الطاقة خلال النهار".

وأضافت أنه "يجب التخلي عن تناول الوجبات الخفيفة. والأفضل تناول الطعام حتى الشبع في الفطور والغداء والعشاء، وبين هذه الوجبات يمكن تناول الشاي أو القهوة وتقول، "لا تأكلوا أي شيء إذا لم تشعروا بالجوع. وإذا ظهر هذا الشعور فتناولوا بعض المكسرات".

كما وجهت الخبيرة الروسية نصيحة بممارسة الرياضة، حيث تخفض التمارين البدنية المكثفة مستوى الغلوكوز وتحسن الدورة الدموية، بالإضافة إلى تناول فيتامين С، لأنه يشارك في تركيب مادة كارنتين التي تنقل الأحماض الدهنية إلى الميتاكوندريا، حيث تتحول إلى طاقة.

وقالت الدكتورة يانا إيفانوفا إنه "يجب تعويض نقص عنصر الكروم، لأن الدور البيولوجي لهذا العنصر، هو تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ومستوى الغلوكوز في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يزيد الكروم من حساسية المستقبلات الخلوية للأنسولين".

وبحسب الخبيرة، "يجب أيضا تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين D بصورة دورية ومنتظمة. لأن نقص هذا الفيتامين في الجسم، يصبح سببا ليس فقط في الرغبة بتناول المأكولات غير الصحية، بل وأيضا في اللامبالاة والصداع المتكرر".