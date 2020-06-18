روسيا تختبر فيروسا مضادا للسرطان

أعلن نائب مدير معهد العمل العلمي الروسي فلاديمير ريختر للصحفيين، اليوم الخميس، أن الفيروس الذي تم تطويره في معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي لمعالجة السرطان اجتاز بنجاح اختبارات ما قبل السريرية وهو على أساس لقاح الجدري، ويتم التحضير لاختباره على البشر.

وقال ريختر: "الآن اجتاز الدواء بنجاح التجارب قبل السريرية (على نماذج الخلايا والحيوانات). وآمل أن نقدم الأسبوع المقبل وثائق إلى وزارة الصحة الروسية للحصول على إذن للمرحلة الأولى من التجارب السريرية. المرحلة الأولى هي تقييم لسلامة الدواء على البشر... لدينا بالفعل مجموعة كاملة من الوثائق للمرحلة الأولى. وتخطط شركة فيكتور بيالغام التي تتخذ من نوفوسيبيرسك مقراً لها لإنتاج الدواء".

وفقا للعالم، قد تستغرق المرحلة الأولى من التجارب السريرية سنة ونصف. إذا كان من الممكن بدء الاختبارات في خريف هذا العام، فيمكن إكمال المرحلة الأولى بحلول منتصف عام 2022.

وأضاف ريختر: "بالتعاون مع "فيكتور" صنعنا فيروسًا يعتمد على فيروس لقاح الجدري. من جينوم فيروس لقاح الجدري، الذي تم تطعيم معظمنا به، قطعنا جينين مسؤولين عن ضراوته، وبالتالي جعله أقل خطورة بالنسبة لنا ووضعنا هناك نوعين آخرين من الجينات، التي تعزز النشاط السرطاني للفيروس".

وأوضح أنه عند دخول الفيروس إلى الجسم يجد خلية ورمية ويصيبها ويبدأ في التكاثر فيها. علاوة على ذلك، فهو لا يتكاثر في الخلايا السليمة. من خلال التكاثر في هذه الخلية، من ناحية، يبدأ في إنتاج بروتينات تقتل هذه الخلية، ومن ناحية أخرى، يتمكن من التكاثر في هذه الخلية، ويدخل في مجرى الدم، ويبدأ في الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ويبحث عن خلايا ورمية أخرى.

وأضاف: "بناءً على ذلك، لدينا دواء يثبط بشكل فعال الورم الرئيسي ويبحث عن الأورام الخبيثة الأخرى ويثبط نموها وهو في الأساس دواء مُنتج ذاتيًا. وهذا يعني نظريًا أن حقنة واحدة منه في الجسم تسمح لنا بالحفاظ على نشاطه المضاد للورم لفترة طويلة بما فيه الكفاية". وفقا له، يتم اختبار الدواء كدواء ضد سرطان الثدي، ولكن التجارب قبل السريرية أظهرت فعاليته ضد أنواع أخرى من السرطان.