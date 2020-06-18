تسريبات "أندرويد 11"... تغييرات كبرى في "غوغل بلاي"

بدأت بعض تقارير صحف عالمية بالكشف عن تسريبات خاصة بنظام تشغيل "أندرويد 11" المرتقب الذي طرحت "غوغل" نسخته التجريبية لعدد محدود من المستخدمين والمبرمجين.

أوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "أندرويد 11" سيشهد تغييرا كبيرا من المتجر الإلكتروني "بلاي ستور".

وأوضح أن أبرز تلك التغييرات في "غوغل بلاي" إدارة الاشتراكات، التي تدير بها حسابك.

كما أنه سيمكن مستخدم "غوغل بلاي" من تجربة الخدمة التي يقدمها التطبيق قبل تحميله وتنزيله على جهازه، وخاصة بالنسبة لتلك التطبيقات التي تكون مقابل مادي.

ويدعم "غوغل بلاي" بالفعل إمكانية اختبار تشغيل بعض التطبيقات في مسار مجاني، وفي حال رغب المستخدم في المتابعة باستخدم التطبيق وتنزيله رسميا يكون متاحا له شراء خدمات التطبيق الكاملة.

كما أن "غوغل بلاي" سيوفر لك خدمة بوجود جميع التطبيقات التي تحتاج إلى اشتراكات في مكان واحد، بدلا من تصفح كل تطبيق على حدة لمعرفة مواعيد دفع الاشتراكات المختلفة.