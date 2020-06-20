العلماء يتمكنون من إزالة الأشواك من النباتات على المستوى الجيني

أجرى متخصصون في مجال علم الوراثة دراسة وحددوا طريقة نمو الأشواك لدى مختلف النباتات على المستوى الجيني.

ومن المعروف أن الأشواك والإبر تنمو مع بعض أنواع النباتات من أجل حماية نفسها من الطفيليات والحشرات، حيث استطاعات هذه النباتات تطوير طريقة الحماية هذه على مدى مئات الملايين من السنين من التطور.

وفي نفس الوقت، يتساءل العلماء لسنوات عديدة عما إذا كان من الممكن إزالة الأشواك، وإيقاف هذا النوع من الحماية بطريقة أو بأخرى؟

وأجرى علماء الأحياء الجزيئية من أمريكا والصين أعمالا بحثية واسعة النطاق سمحت لهم بتحديد الجينات التي تجبر الخلايا الجذعية في ساق النباتات من تشكيل الأشواك والإبر، وفق وقع "anonsens".

ويأمل مؤلفو الدراسة أن تسمح نتائجهم، في المستقبل، بزراعة نباتات دون أشواك، والتي تشكل خطرا على الناس أثناء عملية الحصاد.