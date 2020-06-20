العلماء في حيرة.. رصد إشارات فضائية غامضة تتكرر كل 16 يوما

رصدت مجموعة دولية من العلماء لأول مرة إشارات راديوية متكررة من الفضاء، والتي لا يزال مصدرها مجهول.

ووفقا لمجلة " Nature" العلمية، فإن مصدر هذه الإشارات، والتي حصلت على اسم "FRB 180916.J0158+65" على مسافة 500 مليون سنة ضوئية من الأرض ويقع على مشارف مجرة ​​حلزونية ضخمة.

ووفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تلسكوب "CHIME" في كندا، فإن الإشارات تتكرر كل 16 يوما، وهي مستمرة منذ 500 يوم، حيث يتم رصد الإشارات في أول 4 أيام، وينقطع لمدة 12 يوما.

وقدم العلماء ثلاثة فرضيات لما يحدث. ووفقا لإحداها، فإنه يمكن أن تنشأ الإشارات بسبب جسم صغير يدور بالقرب من نجم نيوتروني، أو نجم نيوتروني يدور حول آخر أو حول ثقب أسود. أما الفرضية الثالثة تقول إن المصدر يدور حول نجم مركزي يبعث سحابة غازية بشكل دوري.

ووفقا للعلماء، فإنه هذه أول مرة يتم رصد مثل هذه الإشارات الفضائية الغامضة.