حرف مسار كويكب قادم إلى الأرض... "ناسا" تعلن نيتها تحطيم مسبار بـحجم "هرم خوفو"... صور

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن نيتها تنفيذ أول حرف مقصود بشري لمسار كويكب من خلال صدمه بمسبار فضائي بشكل مخطط في عام 2022.

وبحسب موقع "ناسا" الرسمي، سترسل مركبة فضائية للتحطم على كويكب يحمل اسم "Dimorphos"، وهو بحجم هرم خوفو المصري، واستمد الكويكب هذا الاسم من طبيعة التجربة والذي يعني "وجود حالتين"، قبل التحطيم وبعد التحطيم.

وتقوم الوكالة بتنفيذ اختبارات لإعادة توجيه الكويكبات، كدليل لدراسة نظام حرف مسار الكويكبات المصمم لإعادة توجيه الصخور أو الكويكبات الفضائية بعيدًا عن الأرض.

In 2022, our DART mission will test a new asteroid deflection technology. The target — a small moonlet posing no threat to Earth — is now named "Dimorphos," reflecting its status as the 1st celestial body to have the form of its orbit changed by humanity: https://t.co/DhPz9xjFZi pic.twitter.com/10WoWpzQwv — NASA (@NASA) June 23, 2020

وتم وضع كويكب "Dimorphos" كهدف لهذا التمرين، وهو عبارة عن كويكب صخري بحجم هرم خوفو المصري، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

واكتشف الكويكب "Dimorphos" القريب من الأرض في الأصل في عام 1996 من قبل العالم جو مونتاني، التابع لمشروع الفضاء "Spacewatch" في جامعة أريزونا الأمريكية، وسيكون أول كويكب يأخذ شكلين واسمين، الأول قبل الاصطدام، والثاني بعد الاصطدام.

The destination of ESA’s #HeraMission for #PlanetaryDefense – a tiny #asteroid moonlet – has received its official name from @IAU_org: 'Dimorphos', Greek for two forms, because this tiny body will be reordered by collision with @NASA's DART in 2022: https://t.co/WjchUIlUOa pic.twitter.com/RX7N92kGzQ — ESA Technology (@ESA_Tech) June 23, 2020

وصممت الوكالة المسبار الفضائي (DART) بهدف دراسة التأثير الحركي للكويكبات من خلال تحطيمة على كوكب "Dimorphos" كمحاولة لدفعه وحرف مساره.

وقالت أندريا رايلي، المديرة التنفيذية لبرنامج "DART" في مقر وكالة الفضاء الأمريكية: "DART هو الخطوة الأولى في طرق اختبار حرف الكويكبات الخطيرة"، وأضافت: "الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة هي مصدر قلق عالمي، ونحن متحمسون للعمل مع زملائنا الإيطاليين والأوروبيين لجمع البيانات حول الانحراف الحركي للكويكب".

NASA will smash DART probe into 'Dimorphos', a moon as big as Egypt's Great Pyramid - CNET pic.twitter.com/YKnNAn9hEV — Tapase Technical (@TapaseTechnical) June 24, 2020

وسيتم تنفيذ التجربة بهدف دراسة إمكانية حرف مسار كويكب يهدد الأرض، من خلال صدمه بشكل مقصود، بالهياكل الفضائية التي صنعها الإنسان، والمتواجدة حول كوكب الأرض، لتكون أول تجربة حرف مسار كويكب في التاريخ.

وتعتبر قضية تهديد الكوكبات الخارجية للأرض من القضايا العالمية التي تؤرق العلماء، وتقوم وكالة "ناسا" بالمشاركة مع فرق عالمية بتنفيذ هذه المهمة، كوكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة الفضاء الأوروبية.

ومن المقرر إطلاق المسبار "DART" في عام 2021، وسيتجه إلى الكويكب لتتم عملية الاصطدام في عام 2022، وسيتم دراسة أثر الصدمة واستجابة الكويكب لها، لتكون التجربة الأولى في مجال حرف الكويكبات بشكل مقصود من قبل البشر.