أطباء صينيون: تأخر ظهور مشاكل الرئة لدى الأطفال المصابين بكورونا

صدرت تحذيرات جديدة من خطر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"على الأطفال، فما هي أبرز أعراضه لدى الطفل؟

ولاحظ الأطباء، أختلاف أعراض "كوفيد-19" لدى الأطفال مما هو مشاع عند البالغين، فعند الأطفال تظهر الحمى في معظم الحالات تقريبا بنسبة 76 ٪ ، أما الحمى عند البالغين فهي أقل من نصف الحالات بنسبة 44 ٪.

وتم تسجيل السعال عند الأطفال المصابين بالفيروس التاجي بنسبة 62٪ من الحالات، والإسهال والقيء في 12٪. كما لوحظ تأخر ظهور مشاكل الرئة عند الأطفال.

جدير بالذكر أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد تعتبر أمرا قليل الحدوث، بالمقارنة مع البالغين، ويوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بالفيروس وتلقوا العلاج عن طريق تقنية (الإيكمو) بنجاح.