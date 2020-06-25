"غوغل" تضيف تقنية تحذف "تلقائيا" بيانات بصورة كاملة

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية تقنية جديدة لمتصفح "كروم" الخاص بها يمكنه حذف بياناتك الشخصية بصورة آلية وتلقائية.

أوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الوسيلة الجديدة يمكنها أن تحذف بيانات بصورة تلقائية وكاملة بعد مرور 18 شهرا من تسجيل الدخول.

وستسمح تلك الخدمة بحذف سجلات عرضك على "يوتيوب" وسجلات المواقع التي تزورها عبر خرائط غوغل "غوغل مابس".

ويمكن أن يجعل المستخدم تلك الفترة أقصر، بأن يجعل بياناته تحذف تلقائيا بعد 3 أشهر فقط.

وستعرض "غوغل" إشعارات عديدة للمستخدمين بأنهم باتوا يتمتعون بخدمة "حذف بياناتهم الشخصية تلقائيا"، ويوجههم إذا ما كانوا يرغبون في تعديل المدة التي تحذف فيها بياناتهم من خوادم "غوغل" بصورة نهائية.