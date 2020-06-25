محيط مالح يضج بالحياة على أحد أقمار المجموعة الشمسية... صور

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج مبهرة حول وجود محيط مالح يضج بالحياة على قمر يدور حول أحد كواكب المجموعة الشمسية.

قام باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في كاليفورنيا، بإجراء محاكاة على الكمبيوتر للخزانات الجيوكيميائية التي تقع أسفل القشرة الجليدية في قمر "أوروبا".

وتوصل الباحثون إلى نتائج مبهرة تؤكد وجود محيط مالح شاسع داخل قمر "أوروبا" الذي يدور حول المشتري "يحتوي على جميع مكونات الحياة"، مما يشير إلى أن "حضارة ذكية قد تكون موجودة داخل قشرته الجليدية"، بحسب "ديلي ميل".

ونوه الباحثون إلى أن طبيعة تشكل هذا المحيط الهائل، والذي يقع على أكبر أقمار نظامنا الشمسي، قد تساعد في ظهور هذه الحياة، خصوصا أنه قد تشكل بسبب انهيار المعادن التي حللتها المياه.

وطور الفريق نموذج المحاكاة باستخدام بيانات من مركبة "غاليليو" الفضائية التابعة لـ "ناسا" وتلسكوب "هابل" الفضائي، الذي بني بالتعاون بين "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية.

وكشف تلسكوب "هابل" في عام 2016، عن وجود أدلة محيرة على أن أعمدة بخار الماء كانت تنفجر من سطح قمر "أوروبا" وهو مؤشر هام على وجود المياة الساخنة سابقا.

In our solar system, the top candidates in our search for life have something in common.



Saturn’s moons Titan and Enceladus and Jupiter’s moon Europa all have oceans.https://t.co/NK8qZDyLJW pic.twitter.com/n174aLASvl — NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 18, 2020

تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن المحيطات في الأقمار مثل "أوروبا" يمكن أن تتشكل من خلال "التحول" أو تغيير في تكوين الصخور.

Heat gave Jupiter's icy moon Europa layers. That may be good news for the search for life. https://t.co/iVGyWeKfsZ pic.twitter.com/U2itCN68BU — SPACE.com (@SPACEdotcom) June 24, 2020

ويعتقد العلماء أن التسخين وزيادة الضغط، هي أحد الأسباب التي تشكل العمليات الإشعاعية الطبيعية وأن حركة المد والجزر التي تولدها جاذبية المشتري أدت مع مرور الوقت إلى تحطم المعادن وإطلاق الماء.

SPARROW, a steam-powered robotic concept, may take giant leaps over hazardous terrain on icy worlds. Many SPARROWs could hop across Jupiter's moon Europa & Saturn's moon Enceladus, both thought to host subsurface oceans—intriguing spots to search for life. https://t.co/stj3NO8C56 pic.twitter.com/Hn8kM1JIEQ — NASA JPL (@NASAJPL) June 24, 2020

وأضاف الباحثون: "كان المحيط معتدل الحموضة، مع وجود تركيز عالي من ثاني أكسيد الكربون والكالسيوم والكبريتات"، قبل أن يصبح "غنيًا بالكلوريد".

NASA scientists say icy moon Europa may be best spot to check for alien life - CNET pic.twitter.com/Es8JmvfcFi — Tapase Technical (@TapaseTechnical) June 25, 2020

قال مؤلف البحث وعالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا"، موهيت ميلواني دسواني: "بعبارة أخرى، أصبح تكوينها أشبه بالمحيطات على الأرض"، وأضاف: "نعتقد أن هذا المحيط يمكن أن يكون صالحًا للسكن مدى الحياة".

وأضاف الباحث: "ستنطلق مهمة (Europa Clipper) الاستكشافية التابعة لوكالة ناسا في السنوات القليلة القادمة، وبالتالي يهدف عملنا في الوقت الحالي للاستعداد لهذه المهمة، والتي ستتحقق من وجود قابلية للعيش على قمر أوروبا".