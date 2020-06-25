تسجيل
12:44 GMT25 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غيوم معقدة الأشكال لكوكب المشتري

    محيط مالح يضج بالحياة على أحد أقمار المجموعة الشمسية... صور

    © Photo / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103671/76/1036717608_0:381:1742:1361_1200x675_80_0_0_4b330b656d121698ce05add96e82f668.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202006251045827547---%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%B6%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1--/

    كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج مبهرة حول وجود محيط مالح يضج بالحياة على قمر يدور حول أحد كواكب المجموعة الشمسية.

    قام باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في كاليفورنيا، بإجراء محاكاة على الكمبيوتر للخزانات الجيوكيميائية التي تقع أسفل القشرة الجليدية في قمر "أوروبا".

    صيدلانية تزيل علب أدوية فيتامين Uvesterol D من رف في صيدلية في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 4 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AFP 2020 / MEHDI FEDOUACH
    عنصران أساسيان انخفاضهما يفقدك الذاكرة
    وتوصل الباحثون إلى نتائج مبهرة تؤكد وجود محيط مالح شاسع داخل قمر "أوروبا" الذي يدور حول المشتري "يحتوي على جميع مكونات الحياة"، مما يشير إلى أن "حضارة ذكية قد تكون موجودة داخل قشرته الجليدية"، بحسب "ديلي ميل".

    ونوه الباحثون إلى أن طبيعة تشكل هذا المحيط الهائل، والذي يقع على أكبر أقمار نظامنا الشمسي، قد تساعد في ظهور هذه الحياة، خصوصا أنه قد تشكل بسبب انهيار المعادن التي حللتها المياه.

    وطور الفريق نموذج المحاكاة باستخدام بيانات من مركبة "غاليليو" الفضائية التابعة لـ "ناسا" وتلسكوب "هابل" الفضائي، الذي بني بالتعاون بين "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية.

    وكشف تلسكوب "هابل" في عام 2016، عن وجود أدلة محيرة على أن أعمدة بخار الماء كانت تنفجر من سطح قمر "أوروبا" وهو مؤشر هام على وجود المياة الساخنة سابقا.

    تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن المحيطات في الأقمار مثل "أوروبا" يمكن أن تتشكل من خلال "التحول" أو تغيير في تكوين الصخور.

    ويعتقد العلماء أن التسخين وزيادة الضغط، هي أحد الأسباب التي تشكل العمليات الإشعاعية الطبيعية وأن حركة المد والجزر التي تولدها جاذبية المشتري أدت مع مرور الوقت إلى تحطم المعادن وإطلاق الماء.

    وأضاف الباحثون: "كان المحيط معتدل الحموضة، مع وجود تركيز عالي من ثاني أكسيد الكربون والكالسيوم والكبريتات"، قبل أن يصبح "غنيًا بالكلوريد".

    قال مؤلف البحث وعالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا"، موهيت ميلواني دسواني: "بعبارة أخرى، أصبح تكوينها أشبه بالمحيطات على الأرض"، وأضاف: "نعتقد أن هذا المحيط يمكن أن يكون صالحًا للسكن مدى الحياة".

    وأضاف الباحث: "ستنطلق مهمة (Europa Clipper) الاستكشافية التابعة لوكالة ناسا في السنوات القليلة القادمة، وبالتالي يهدف عملنا في الوقت الحالي للاستعداد لهذه المهمة، والتي ستتحقق من وجود قابلية للعيش على قمر أوروبا".

    انظر أيضا:

    دول خليجية تتصدر قائمة الدول العربية في تصنيف أفضل دول العالم للنساء
    لحرف مساره عن الأرض... "ناسا" تعلن نيتها تحطيم مسبار بكويكب "هرم خوفو"... صور
    تفجرت الأوعية الدماغية... امرأة وصلت إلى حافة الموت بسبب الغناء في كاريوكي... صور
    تدمر جمال الوجه... 14 مؤشرا خطيرا لنقص فيتامين "ب 7" في الجسم
    عنصران أساسيان انخفاضهما يفقدك الذاكرة
    الكلمات الدلالية:
    محيط, الحياة, القمر, كوكب المشتري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة
    خلافات بين نتنياهو وغانتس بسبب خطة الضم
    خلافات بين نتنياهو وغانتس بسبب خطة الضم
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك