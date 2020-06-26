الكشف عن سر الجانب المظلم من القمر

توصل العلماء إلى تفسير للفرق بين الجانب البعيد للقمر والجانب المرئي من الأرض، حسبما أفادت البوابة Eurekalert.

في السابق، بعد التقاط الصور الأولى للبقع الداكنة على القمر المرئية بالعين المجردة، كان يعتقد أن هذه آثار من البحار والمحيطات الجافة. يغطى الجانب العكسي للقمر أيضًا بنفس الآثار. باستخدام التلسكوبات، تمكن العلماء من اكتشاف منذ أكثر من قرن من الزمان أنها في الواقع ليست بحارًا، بل فوهات أو أجسام بركانية.

لفترة طويلة، لم يتمكن العلماء من تفسير أسباب عدم تجانس سطح القمر. قدم المتخصصون من معهد العلوم الطبيعية للأرض في معهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعة فلوريدا، وآخرون شرحًا جديدًا، مما يشير إلى أن ظلام هذه البقع مرتبط بتكوينها الجيولوجي. تم تسمية السلالة الجديدة KREEP - اختصارًا للصخور، التي تحتوي على البوتاسيوم والعناصر الأرضية النادرة (التي تشمل السيريوم والديسبروسيوم والإربيوم واليوروبيوم) والفوسفور.

في عملية مزيد من المراقبة والتجارب والنمذجة الحاسوبية، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن الحرارة الناتجة عن التحلل الإشعاعي لهذه العناصر سمحت بإذابة الصخور الصلبة على القمر، وهذا هو سبب ظهور الحفر على سطحه. تم توزيع العناصر بشكل غير متساو على سطح القمر. على الجانب المشرق من القمر، وفقا للعلماء، توجد الصخور الغنية باليورانيوم المشع والبوتاسيوم والثوريوم، وهذا هو سبب تشكل كون الحفر عليه أكثر.