العلماء يرصدون "وميضا ضوئيا" من ثقوب سوداء لأول مرة في الفضاء

رصد علماء الفلك ظاهرة فلكية تسمى "SG190521" باستخدام أداة علمية ليزرية عملاقة لقياس التداخل، مصممة للكشف عن الأمواج الثقالية التي تنبأت بها نظرية النسبية العامة.

درس العلماء على مدى سنوات البيانات التي جمعت عبر الاستعانة بمرصد "زويكي العابر" ليكتشفوا مؤخرا أن هناك ضوءاً يصدر عن تلك الظاهرة، وفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة "فيزيكس".

وبحسب الدراسة فإن صدور الضوء من اندماج الثقوب السوداء، حدث غير عادي، ويتم رصده من خلال رصد موجات جاذبية، بخلاف النجوم النيوترونية والتي ينجم عن تصادمها أشعة تحت حمراء وفوق بنفسجية وسينية وغاما وموجات راديو.

وحدثت هذه الظاهرة قرب الثقب الهائل في مركز مجرتنا، درب التبانة، حيث يحيط بالثقب قرص مملوء بالغاز والغبار والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء الأصغر حجما.