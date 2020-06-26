تقنية جديدة في هواتف "آيفون" تجبر "تيك توك" على اتخاذ إجراء صارم

تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى أن تقنية جديدة موجودة على نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد على هواتف "آيفون"، أجبرت تطبيق "تيك توك" الشهير على اتخاذ إجراء صارم.

أوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنية الكشف عمن ينسخ معلوماتك وبياناتك الخاصة، أجبرت تطبيق "تيك توك" على اتخاذ قرار جريء بشأن تقنية مكافحة البريد العشوائي.

Hey @tiktok_us, why do you paste from my clipboard every time I type a LETTER in your comment box? Shout out to iOS 14 for shining a light on this HUGE invasion of privacy. inb4 they say it was a "bug" pic.twitter.com/MHv10PmzZS — Maxel (@MaxelAmador) June 25, 2020

​وأشار التقرير إلى أنه حتى يتمكن التطبيق من العمل على هواتف "آيفون" التي ستعمل بنظام "آي أو إس 14" سيكون لزاما عليها تعطيل تلك الميزة التي تصل إلى بيانات المستخدم الشخصية.

وقال تيك توك عن ذلك "تلك الميزة محددة للتركيز على السوك المتكرر غير المرغوب فيه، لكن نظام أبل المحدث سيمكنه معالجة ومكافحة ذلك البريد الإلكتروني العشوائي بنفسه من دون الحاجة إلى وصولنا إلى بيانات المستخدم الشخصية".

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

​وتابعت قائلة "لإزالة أي ارتباك محتمل قررنا إزالة تلك الميزة من التطبيق، لحماية خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".